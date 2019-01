Feil quiz i onsdagens avis

Trenger du inspirasjon til et sunnere liv?

Saken oppdateres.

I dagens papirutgave har vi dessverre publisert samme quiz-side som sto i tirsdagsavisen. Derfor kommer spørsmålene på adressa.no i dag.

1. Hvilken berømt engelsk komiker ble gravlagt i Sveits i 1978, men ble gravd opp igjen og stjålet av en liten gruppe sveitsiske mekanikere?

2. Hvem har skrevet boka som filmen «Øst for Eden» er basert på?

3. Hvilken jernbanetunnel, åpnet i 1999, er den lengste i Norge?

4. Hva heter cocktailen som et oppkalt etter et bombefly?

5. Hva heter hovedstaden i Sveits?

6. Hvilken TV-serie bidro til at Noora og William havnet på navnetoppen blant nyfødte i 2016?

7. Hvilke to komikere tok over som programledere for påskenøttene på NRK i 2011, etter Roald Øyen?

8. Ligger Kanariøyene i Middelhavet?

9. Hvem var president i Frankrike før Jacques Chirac?

10. Hvor langt sykler deltakerne i Den store styrke-prøven, som arrangeres hvert år i siste halvdel av juni?

11. Hvor arbeider en provisorfarmasøyt?

12. Hvor i Norge kommer en jærbu fra?

13. Hvilket engelsk fotballag, som kalles «The Reds», vant Champions League i 2005?

14. Hva betyr polyfon, innen musikken?

15. Hvilken bilprodusent var det som kjøpte Volvo i 1998?

16. Hva har all folkediktning felles?

17. Hvilken fugl er verdens nest høyeste, etter struts?

18. Hvilken familie tilhører løvetann?

19. Hva het babyelefanten som i en barnebok mistet moren sin, men møter en eldre dame i menneskeverdenen?

20. Var Trygve Bratteli statsminister før eller etter Lars Korvald?

Svar:1. Charlie Chaplin 2. John Steinbeck 3. Romeriksporten 4. B-52 5. Bern 6. Skam 7. Øystein Bache og Rune Gokstad 8. Nei, i Atlanterhavet 9. François Mitterrand 10. 540 km, fra Trondheim til Oslo 11. I et apotek 12. Jæren 13. Liverpool 14. Flerstemmig 15. Ford 16. Ukjent forfatter 17. Emu 18. Kurvblomstfamilien 19. Babar 20. Både før og etter