- Kjemepstas med to nominasjoner

Dersom Heidi Bjerkan får full klaff når Ut-Awards deles ut februar, kan hun innkassere pris som årets kulturpersonlighet og i kategorien årets restaurant. Hun ble også nominert til Årets trønder i 2018.

- Det er voldsomt med oppmerksomhet. Jeg er ikke så veldig glad i oppmerksomhet på egne vegne, samtidig er det så klart gøy.

Kulturpersonlighet 2019

I kategorien årets kulturpersonlighet er hun nominert sammen med forfatter Anne B. Ragde og kunstmaler Håkon Bleken.

Håkon Bleken:

Han uttaler selv at han ikke var noe vidunderbarn, men håper han kan være en «vidunderolding». Mannen som fyller 90 i januar, er på toppen av karrieren og holdt sin største kunstutstilling noen sinne i 2018. I tillegg har han markert seg som en svært engasjert og aktiv samfunnsdebattant.

Anne B. Ragde:

Selv om forfatteren ikke har gitt ut ny bok i 2018, ventes en ny i høst. Ragde klarer imidlertid å gjøre seg bemerket uten å skrive mellom to permer, og har kastet seg inn i debatter både på lokalt og nasjonalt plan, smått og stort.

Heidi Bjerkan:

Ingen har jobbet så hardt og så bra for å fremme trøndersk matkultur som Heidi Bjerkan. Credo på Lilleby har løftet seg som et moderne gastronomisk tempel, men enda viktigere er hennes arbeid for å løfte frem fremragende trønderske råvareleverandører.

Gourmet restaurant

I kategorien årets gourmet restaurant kjemper hun mot Røst teaterbistro og Fagn, som har tatt over Credos tidligere lokaler i Ørjaveita.

Røst teaterbistro:

Røst har vunnet Ut-Awards i denne kategorien siden de ble etablert i Theatercafeen. Selv om konkurransen har tetnet til i fine dining-segmentet i Trondheim, har de fortsatt grepet om publikum – og om maten.

Fagn:

Ambisjonene var skyhøye, likevel er de kanskje overgått. I Credos gamle lokaler har «lillebror» Fagn lyktes overmåte med jordnær, men leken kokekunst.

Raus prisgrossist

Credo er ingen nykommer i Ut-Awards, og har tidligere mottatt denne prisen en rekke ganger. Men de to siste årene har den blitt tildelt Røst teaterbistro.

- Det synes jeg er utrolig stas, jo flere flinke jo bedre er det. Det er veldig viktig at vi styrker kompetanse og fagmiljø, slik at talentene blir og at tilbudet i Trondheim blir enda bedre. Ikke minst er denne bredden viktig i forhold til lokale matprodusenter, sier Bjerkan.

A-krim og Michelin

Bjerkans nye Credo på Lilleby har fått topp skussmål fra mange hold siden åpningen i februar i fjor, ikke minst av VGs Erik Fosnes Hansen som trillet til seks på terningen i sin anmeldelse. Fosnes Hansen ymtet sågar om Credos mulighet for Michelin-stjerne.

13. desember i fjor var Michelin-guiden på besøk i Credo Restaurant på Lillby. Dit kom også politiet og flere andre offentlige etater på uanmeldt kontroll samme kveld, i den såkalte A-krim gruppen. I alt 14 kontrollører oppholdt seg i restauranten fra klokka 1830-2200.

- Jeg har ingenting mot at Credo kontrolleres, tvert i mot, vi skal kontrolleres. Men vi driver med presisjon og service, og de kunne ha kommet på dagtid, mener Bjerkan.

Ber om dokumenter

Arbeidstilsynet har nå bedt om flere opplysninger i saken.

- De ønsker dokumenter, som de forsåvidt allerede har.

- Hvordan har saken påvirket de ansatte?

- Saken har selvfølgelig vært energitappende, og det har vært en del snakk blant de ansatte. Folk ble jo fulgt av politi, ikke sant? Men vi går ikke rundt og er nervøse, og holder ikke noe tilbake. For oss handler det om hvor god man skal bli. For å bli god, må man trene. Sånn er det.

Hvordan oppsummerer du snart ett år i nye lokaler på Lilleby?

- Det er et eventyr. Og vi opplever masse støtte.

- Hva betyr mest, å bli årets kulturpersonlighet eller årets gourmet restaurant?

- Det er vanskelig å rangere. Det er superstas å bli nominert i begge kategorier. Det fine er at vi blir synlige og får vist oss fram, sier Bjerkan.

