Astrid S ba om rekordbeløp til turné - fikk bare ti prosent av summen

Astrid S var i slutten av november og begynnelsen av desember oppvarmingsartist for det britiske bandet Years & Years. Det var på forhånd beregnet et samlet underskudd på nesten en halv million for artisten fra Rennebu og støtteapparatet hennes, skriver VG.

Astrid S og manageren hennes Halvor Marstrander søkte derfor om 200 000 kr av reisetilskuddsordningen til Music Norway, hvor stiftelsen håndterer offentlig gitte midler. Der fikk de kun 20 000 kr.

- Music Norway må nesten svare på hvilke vurderinger de har lagt til grunn. Men generelt mener jeg man bør se mye mer til idretten. Der ser man at det å bruke midler og fokus på å skape sterke profiler fører til økt rekruttering og bredde. Det samme burde man i større grad turt å tenke innen tildelinger i musikk, sier Marstrander til VG.

Music Norway sier på sin side at tilskuddsordningen kun dekker reisekostnader, og at Astrid S tidligere har blitt prioritert.

- Vi tildelte totalt 7,7 millioner kroner i 2018, mens det ble søkt om hele 22,5 millioner kroner, så vi vet at noen prosjekter ikke blir gjennomførbare. Dette er synd, fordi det betyr at vi går glipp av internasjonale muligheter og eksportinntekter for enkeltartister og selskaper, sier direktør i Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog til avisen.

