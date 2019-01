- Det er veldig jevnt i flere kategorier

Nord universitet er et spennende universitet i god utvikling

For fem år siden fikk Bjarne en tablett av en kompis. Så raknet det. - Jeg vil ha livet mitt tilbake

- Kollegaen hørte et høyt smell og så gikk vi til vinduet

Svensk politi tror to barn ble drept av sin egen far

En Oscar-nominasjon har gjort et forlatt, russisk fiskevær til verdens minst sannsynlige turistattraksjon

«Hvorfor i all verden valgte vi skiskyting? Den mest ustabile av alle idretter»

- Hundene tenkte nok at den klovnen der kan ingenting

«Hvorfor i all verden valgte vi skiskyting? Den mest ustabile av alle idretter»

Saken oppdateres.

- Det er kommet inn godt over 10 000 stemmer til Ut-Awards, sier kulturleder Børge Sved i Adresseavisen.

Prisutdelingen arrangeres på Byscenen 7. februar, men selve avstemningen stenger 27. januar.

Mens noen av de nominerte har rast fra, er det fortsatt jevnt i mange kategorier, viser stemmeoversikten.

Se de nominerte og avgi din stemme her! Det er ikke nødvendig å stemme i alle kategorier.

- I flere tilfeller er det under hundre stemmer som skiller de nominerte fra hverandre. Spesielt i utelivskategoriene ser vi at det er jevnt, men flere kategorier kan få et annet resultat om vi ser en mobilisering inn mot søndagen, sier Sved.

Flere artister står på scenen når Ut-Awards skal deles ut: Både Ida Jenshus og Jonas Skybakmoen skal spille nye låter, mens Juno, Jonas Ledang og Øystein Herkedal Hegvik, som er nominert til «årets mest lovende artist», også skal opptre.

Ut-Awards er en årlig tradisjon som feirer trøndersk kulturliv. Nytt av året er innføringen av kategoriene «årets gourmetrestaurant» og «årets spisested», noe som skal speile restaurantsituasjonen i byen bedre.

En annen ny kategori er årets veiviser, og her kan du lese om de tre nominerte:Erica Mohn Kvam, Mia Landsem og Anders Eggan.