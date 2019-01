3,6 millioner kroner til musikksatsing i Trondheim

Saken oppdateres.

Onsdag ble det kjent at Talent Trondheim fått i alt 3,6 millioner over tre år fra Talent Norge til prosjektet Kammermusikkskolen.

Tilbudet er for unge instrumentalister, sangere, dirigenter og komponister innen klassisk musikk. Satsingen skal gi talenter i alderen 15 til 30 år muligheter til å etablere «en internasjonal utøvende musikerkarriere gjennom en lokal forankring, med nasjonal og internasjonal kontakt», heter det i pressemeldingen.

Mentormøter

– Deltakerne skal tilbys et individuelt tilpasset opplegg med instruksjon og mentormøter, og får gjennom prosjektet verdifull konserterfaring, sier produksjonssjef i Trondheim Symfoniorkester og Opera, Geir Solum i pressemeldingen.

Deltakerne skal kvalifisere seg til de ulike tilbudene i Kammermusikkskolen gjennom prøvespill eller konsertvurdering. Kammermusikkskolen er utviklet av Talent Trondheim, som er et samarbeid mellom Trondheim Symfoniorkester og Opera, Trondheimsolistene, NTNU Institutt for musikk, Trondheim kammermusikkfestival ved Trondheim International Chamber Music Competition og Trondheim kommunale kulturskole.

Generasjonssamarbeid

– Vi har gode kammermusikktradisjoner i Trondheim og dette bette bygger videre på det gode samarbeidet vi allerede har mellom disse organisasjonene. Nå blir samarbeidene mer formalisert, sier Marit Laugen, koordinator for Talent Trondheim.

Hun ser for seg å benytte tilreisende musikere og dirigenter som besøker kammermusikkfestivalen eller TSO som undervisere for de unge musikktalentene.

– Vi har litt romsligere og mer forutsigbar økonomi til å gjøre det vi har lyst til å gjøre, og tilrettelegge for hvert enkelt talent.

Laugen er glad for at Trondheim nå får et helhetlig talentutviklingsprogram, som en forlengelse av Lørdagsskolen, Unge musikere og Juniorsolistene som er allerede eksisterende opplegg.

– De eldre utøverne bidrar med sin kunnskap yngre. Med dette får vi en tradisjonslinje fra symfoniorkesteret til de ferskeste talentene, sier hun.

Et eksempel på det får publikum 25. april, under TSOs «supertorsdag» hvor talenter fra Midt-Norge møtes i samspill med symfoniorkesteret.

– Det blir en kjempefin anledning til å feire samarbeidet, sier Laugen.

Samarbeidsprosjekt

Talent Norge er en organisasjon som får midler over statsbudsjettet. De kan støtte talentutviklingsprosjekter med samme beløp som prosjektene får i annen, privat støtte. Trondheimsprosjektet får, i tillegg til de statlige midlene, støtte fra private bidragsytere på 3,67 millioner kroner.