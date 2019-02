Sølvbjørn til «Ut og stjæle hester»

Saken oppdateres.

– Det er helt fantastisk for filmen vår å få en bjørn i Berlin. Det er ikke mange forunt, sier regissør Hans Petter Moland til NTB.

Det var filmens danske filmfotograf Rasmus Videbæk som fikk sølvbjørnen.

Han trekker fram hvor viktig landskaper har vært for filmen.

– Hans Petter og jeg snakket mye om hvordan fotografere disse landskapene slik at de ville bli til indre landskap. Abstrakte og sjelfulle, som minner. Jeg er stolt av det vi har utrettet sammen, sier Videbæk.

Fjerde gang

Moland hadde med seg både Videbæk og produsent Håkon Øverås til prisutdelingen i Berlin lørdag kveld.

Det er fjerde gang den norske filmskaperen blir nominert i hovedkonkurransen på Berlinale, etter «Kraftidioten», «En ganske snill mann» og «The Beautiful Country».

Årets film «Ut og stjæle hester» er basert på Per Pettersons bestselgende bok ved samme navn fra 2003.

I rollene finner vi Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg, Tobias Santelmann, Pål Sverre Hagen, Danica Curcic og 16 år gamle Jon Ranes.

Kulturministeren gratulerer

Kulturminister Trine Skei Grande gratulerte lørdag kveld filmfotograf Videbæk og teamet bak «Ut og stjæle hester» med sølvbjørnen.

Hun peker på at Moland er en veteran på festivalen, etter å ha vært med i hovedkonkurransen tre ganger tidligere.

-Det er fantastisk bare å være med, og det er ikke mange som har vært med så mange ganger, sier hun til NTB.

– Det er bra for Norge at vi vinner sølvbjørnen for Molands bidrag, og ekstra stas i år som Norge er et fokusland for festivalen, sier Grande.

Hederlig omtale

Selve hovedprisen, Gullbjørnen, gikk i år til filmen «Synonymes» av Nadav Lapid.

Tre norske filmer konkurrerte også i barnefilmkonkurransen Generation Kplus i Berlin – der det er barn og tenåringer som utgjør juryen.

Der endte med hederlig omtale for kortfilmen «Pappa» av Atle S. Blakseth og Einar Dunsæd.

Det ble derimot ingen utmerkelse for de to andre norske bidragene, «Månelyst i Flåklypa» av Rasmus A. Sivertsen og kortfilmen «She-Pack» av Fanny Ovesen.