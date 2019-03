Slik ble fire vinnerskaller til et gullag: – Det er kommet mange tårer

Saken oppdateres.

Fjorårets norske Melodi Grand Prix-vinner Alexander Rybak, åpnet showet før de ti finalistene satte i gang. Om lag 1000 innsendte bidrag til Melodi Grand Prix ble til ti finalister som deltok i Spektrum lørdag kveld.

Uaktuelt å være med i Melodi Grand Prix

- For 23 år siden sa D`Sound at det overhodet ikke var aktuelt å være med i Melodi Grand Prix, men så ble det altså hyperaktuelt, sa programlederne Kåre Magnus Bergh og Heidi Ruud Ellingsen før D`Sound trioen entret scenen med låten «Mr. Unicorn». Tekst og melodi er det Kim Ofstad, Jonny Sjo,, Magnus Martinsen og Tormod Martinsen som står bak.

- Jeg har jo blitt voksen, jeg var jo litt ung og dum, og det å være med her i kveld, det er dritgøy. Det er så gøy å spille for så mye folk og så mange tv-seere, sa Kim Ofstad da han ble intervjuet av programlederne etter at de hadde fremført «Mr. Unicorn».

Helhvite antrekk

- Dette er det villeste jeg har gjort i mitt liv, supplerte Mirjam Johanne Omdal

Alle de tre D`Sound medlemmene stilte i helhvite antrekk. Ofstad har nå sin andre periode i bandet. Han har gått på Heimdal videregående skole og har studert ved Berklee College of Music i Boston, hvorfra han flyttet til hovedstaden i 1991 og dannet D'Sound (1993).

Den internasjonale konkurransen arrangeres i Tel Aviv i Israel etter at Netta vant i fjor med låten «Toy».