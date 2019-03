Bil kjørte av veien i Rennebu og havnet i et juv

- Jeg sjekker telefonen min hvert tiende minutt. Sosiale medier er som et rusmiddel

Fyllekjørte fra Trøndelag til Rena med to i promille

Her prøvesmakes alkoholfri «brennevin» i Trondheim

Våren er her. I februar. Det er jo en skandale

To menn i 20-årene laget bråk på utested i Trondheim

Kan bli sittende i fengsel livet ut. Manafort ber om mild straff for skattesnusk

Rådmann vil ha slutt på at elever i Stjørdal får utdelt bibel

Kan bli sittende i fengsel livet ut. Manafort ber om mild straff for skattesnusk

Saken oppdateres.

Praksisen rådmann Anne Kathrine Slungård vil ha slutt på, har foregått i Stjørdal i over 30 år, skriver Dagen. Femteklassingene i kommunen har i alle de årene fått utdelt hver sin bibel betalt av kommunen.

Når Den norske kirke besøker klassen for å dele ut bibler, kan det oppleves som forkynning, heter det i rådmannens vurdering.

Hun framholder også at praksisen strider mot KRLE-faget, hvor det blant annet står at undervisningen skal være upartisk. Men kateket Laffen Jensen i Stjørdal avviser Slungårds skepsis. Han står selv for utdelingen av biblene.

– Jeg er utdannet lærer og vet hvordan man oppfører seg i et klasserom. Det er ingenting ved utdelingen av bibler som bærer preg av forkynnelse, sier han.

Annette Jensen (KrF), som er gift med kateketen, skal være med på å behandle rådmannens forslag når det kommer opp i formannskapet kommende torsdag. Hun sier hun vil stemme ned forslaget fra administrasjonen og håper å få med seg så mange som mulig.