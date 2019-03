Prodigy-vokalist funnet død

Saken oppdateres.

Han ble funnet død etter at politiet ble tilkalt i forbindelse med et helseoppdrag. Han ble erklært død på stedet og dødsfallet betegnes ikke som mistenkelig.

Nylig ble det kjent at bandet var booket som hovedartist under Pstereofestivalen i Trondheim i august.

Britiske The Prodigy har solgt over 30 millioner album siden starten i 1990. De ga ut flere suksessfulle album på 90-tallet, før de for alvor slo gjennom i USA med singlen «Firestarter» fra albumet «The Fat Of The Land» som kom i 1997.

De fulgte opp suksessen med kontroversielle «Smack My Bitch Up», som blant annet ga dem to priser under MTV Video Music Awards for den banebrytende musikkvideoen regissert av Jonas Åkerlund.

I den perioden headlinet The Prodigy både Lollapalooza og Glastonbury, og i 1997 kom de til Trondheim og Uka. Bandet har spilt i Trondheim flere ganger, første gang på Uka 93, så i Storsalen i 95 og sist på Uka for fire år siden.