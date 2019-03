Sterk start fra western til våpenkritikk

Saken oppdateres.

Som en slags førpremiere på Kosmorama før den offisielle åpningen i morra, er THE SISTERS BROTHERS (Prinsen 2 kl. 15) en løfterik start. Den første engelskspråklige filmen til den eminente franske regissøren Jacques Audiard, er en western fra 1850-tallet med John C. Reilly, Joaquin Phoenix og Jake Gyllenhaal. De to første spiller brødrene Sisters i leiemord-bransjen. Dette er Audiards sjette film siden årtusenskiftet. Alle de foregående har vært severdige eller svært gode.

At en fransk regissør i dag kan lage western i USA er omtrent like naturlig som at den iranske oscarvinneren Asghar Farhadis siste film EVERYBODY KNOWS (Prinsen 6 kl. 18) utspiller seg i Spania, med Penélope Cruz og Javier Bardem i hovedrollene. Filmen er en slags blanding av familiedrama og kidnappingsthriller med den iranske regissørens ibsenske måte å koble fortid og nåtid på.

Den oscarnominerte dokumentaren MINDING THE GAP (Kongesalen kl. 20) er en av fjorårets mest roste amerikanske filmer, om rastløs ungdom i det såkalte rustbeltet. En severdig norsk dokumentar med opprørende historie er «DE UØNSKEDE»(Kongesalen kl. 22) om de såkalte tyskerbarnas skjebne under og etter krigen, med Liv Ullmann som forteller.

For mer amerikansk gateplan, kan BLINDSPOTTING (Prinsen 8 kl. 21.30) anbefales sterkt. Det er en svært god debutfilm fra Oakland om en svart mann løslatt på prøve som blir vitne til at en politimann skyter en svart. Med humor, varme, musikalitet og brodd pirker filmen godt i stolthet og fordommer. Det er lett å forstå hvorfor tidligere president Obama hadde den på sin liste over fjorårets beste filmer. De to hovedrolleinnehaverne og manusforfatterne har en kjemi og et uttrykk som gjør at det skal bli spennende å se deres videre vei i amerikansk film. «Blindspotting» er blant de beste amerikanske filmene det siste året som ikke kommer på vanlig norsk kino. Det er også en av de mest våpenkritiske, fra en av de amerikanske byene som er beryktet for skyteepisoder og kriminalitet.