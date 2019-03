Skarpt om sex, litteratur og samliv

Sjekker brannsikring på Møllenberg kvartal for kvartal

Saken oppdateres.

Sara Colagelos «THE KINDERGARTEN TEACHER»(Prinsen 8 kl. 10) er en mulighet til å se en av prisvinnerne fra Sundance-festivalen i fjor. Alltid gode Maggie Gyllenhaal spiller en kulturinteressert førskolelærer som oppdager et stort poesitalent hos en liten gutt i barnehagen. Filmen er en amerikansk nyinnspilling av Nadav Lapids israelske festivalfavoritt fra 2014. Dramaet er ikke så lyst og lett som tittelen kan få det til å låte som.

En av verdens ledende filmskapere fortsetter å lage god film med enkle virkemidler, til tross for at han av iranske myndigheter har vært bannlyst fra å lage film og forlate landet siden 2010. Jafar Panahis «3 KVINNER»(Prinsen 3 kl. 12) er en av de beste husarrest-filmene til Panahi. Som i de foregående spiller han selv en viktig rolle. Samtidig er det kvinnenes stilling i Iran han retter kamera mot denne gang. Handlingen utspiller seg rundt en liten fjellandsby, hvor ei ung jente har lagt ut en video hvor hun truer med å ta livet av seg, fordi familien nekter henne å bli skuespiller. Møter mellom by og land, film og tradisjon er fortalt med overskudd, brodd og kjærlighet til folk og landskap.

Franske Olivier Assayas er inne i en god stim. «NON-FICTION»(Prinsen 3 kl. 14) har fått «Mellom Linjene» som norsk tittel og er et fornøyelig sex-kunst-og-samlivsdrama fra forlagsbransjen. Juliette Binoche spiller kona til en forlegger som er så opptatt av digitalisering at han nedprioriterer en gammel venn og forfatter som også viser seg å være konas elsker. Virkelighetslitteratur, digitalisering og fransk samlivskaos spilles ut i morsom, syrlig og bittersøt blanding.

Den amerikanske rabulisten Michael Moore er tilbake med en ny film om Donald Trump. «FAHRENHEIT 11/9»(Prinsen 8 kl. 18.15) må ikke forveksles med hans gullpalmevinner «Fahrenheit 9/11» fra 2004. Hans nye anti-Trump-dokumentar tar utgangspunkt i spørsmålet: «How the fuck did this happen?».

