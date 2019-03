Dødens og livets skole

Et førerkortbeslag da UP hadde fartskontroll i 60-sone i Trondheim

Saken oppdateres.

Ikke alle vil like måten en av Argentinas mest beryktede drapsmenn og forbrytere skildres på i «EL ANGEL»(Prinsen 2 kl. 14.30). Luis Ortegas film om Carlitos Robledo Puch er laget i stil med lettere voldsunderholdning, men skildrer en notorisk seriemorder fra 70-tallet som fortsatt er i fengsel. Godt spilt og lekent fortalt, til fascinerende, men diskutabel film.

En av de aller beste filmene på festivalen i år er Bo Burnhams morsomme, såre debutfilm «EIGHT GRADE»(Prinsen 2 kl. 17). Dramaet om en 13-14-år gammel jente det siste skoleåret før high school, er en av de beste ungdomsfilmene jeg har sett. Elsie Fisher er fantastisk i hovedrollen som den stille, lite populære jenta med egen videoblogg og et litt anstrengt forhold til sin alenefar. At denne filmen ikke har fått vanlig norsk kinodistribusjon er en lite skandale. Desto større grunn er det til å få den med seg i løpet av festivalen.

Hvis du likte «Trondheimsreisen», bør du se «TRONDHEIM PÅ FILM»(Prinsen 6 kl. 19.15).Den ene av de tre filmene i kortfilmprogrammet, «Trondheim en by i vekst» fra 1962 er nesten så du ikke tror det før du ser den. En ung afrikaner er guide til Trondheim på tidlig 60-tall, og byens visjoner for videre vekst. En film om en tur med trikken fra 1908 er også vel verdt et syn.

I anledning Kosmoramas 15-årsjubileum vises det noen høydepunkt fra festivalens historie. Ett av dem er utvilsomt Anna Odells «GJENFORENINGEN»(Prinsen 7 kl. 21) fra 2013, som alt bør regnes som en moderne klassiker i svensk film. Odell spiller seg selv og forsøker å konfrontere mobbere fra 20 år tilbake med utgangspunkt i en gjenforeningsfest for klassen som tilbrakte ni år sammen. Hva som er spill, fiksjon og iscenesettelse, er ikke lett å si. Det gir filmen en dirrende, ubehagelig nerve.

