Italiensk blanding og dårlig krigssamvittighet

Saken oppdateres.

En av de mest originale – og beste- spillefilmene på Kosmorama i år er italienske «LYKKELIGE LAZZARO»(Prinsen 3 kl. 10). Original fordi den tilsynelatende utspiller seg både i en gammel og ny tid, fra røff realisme med småkårsfolk og mektige storbønder til mer fabelaktige grep. Italienske Alice Rohrwachers tredje spillefilm er hennes beste, enda djervere og mer original enn landlige «Miraklene i Toscana» som gikk på norsk kino i 2014. Utrolig nok er den inspirert av en sann historie. Gjennom en naiv, ung og spesiell mann (Lazzaro) gir filmen et originalt blikk på gamle og nye klassemotsetninger i Europa.

En film som kan anbefales med et visst forbehold, er Sergei Loznitzas «DONBASS»(Prinsen 5 kl. 12.15). Den gir et grotesk bilde av konflikten i Øst-Ukraina. Inspirert av virkelige videoer fra krigssonen, har den dyktige filmskaperen laget en burlesk, kaotisk film som kan bli for mye for noen, men den funger som et nærmest absurd, tragisk etterspill til regissørens eminente dokumentar «Maidan» om demonstrasjonene i Ukraina i 2013-14.

Debutfilmer som utspiller seg på øya Haram utenfor Ålesund er det ikke mange av i norsk film, men Anders Emblems «SKYND DEG SAKTE»(Prinsen 8 kl. 16) er på sine premisser ganske løfterik. Som en del av en masteroppgave ved Institutt for medier og kommunikasjon i Oslo er filmen imponerende, både i stil og den kvinnelige hovedrollen. Det hverdagslige, langsomme dramaet handler om en ung kvinne med delvis ansvar for sin autistiske bror.

Beste filmtittel på festivalen har rumenske «I DO NOT CARE IF WE GO DOWN IN HISTORY AS BARBARIANS (Prinsen 3 kl. 18). Prisvinnerfilmen til regissøren bak eminente «Aferim!» pirker med satirisk brodd i nasjonalisme, rasisme og oppspillet mot Holocaust med en teaterforestilling i våre dager som ramme.

