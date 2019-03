10 filmtips på Kosmorama i helga

To trønderske kandidater til «Hall of Fame»

They Shall Not Grow Old

Makeløs dokumentar med bilder fra 1. verdenskrig, satt sammen av Peter Jackson.

Trondheim på film

Tre gamle dokumentarer fra Trondheim. Best er «Tram Ride Around Trondhjem» fra 1908, med utrolige bilder sett fra trikk. «Trondheim – en by i vekst» fra 1962 er uforlignelig kuriøs, mens «Trondheim i sol og sommer» viser byidyll på 50-tallet.

Eight Grade

Fantastisk fin og skarp amerikansk ungdomsfilm om tenåringsjente med videoblogg og trøblete forhold til både faren og medelever.

Mellom linjene

Herlig fransk samlivs- og forlagsdrama om sex, samliv, virkelighetslitteratur og digitalisering.

I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarians

Rumensk drama om en teaterregissør som prøver å pirke i følsom rumensk krigshistorie.

An Elephant Sitting Still

Fire timer mørk, kinesisk sosialrealisme, ikke for alle, men noen vil bli truffet dypt.

Mid90s

Særdeles velgjort amerikansk debutfilm om en gjeng ungdommer med rullebrett på 90-tallet, utsøkt lydlagt.

Minding The Gap

Glødende god dokumentar som følger en gjeng ungdommer med rullebrett på vei mot voksenliv i sliten amerikansk by i Midtvesten.

Blindspotting

Morsom, intens, musikalsk og vektig fra Oakland om at det enkleste ikke er pistol.

Tumbbad

Indisk horror-fantasy-eventyr fra 1800-tallet.

