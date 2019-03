Førr ei dame

RBKs akademisjef Rini Coolen: – For sent å hente spillere når de er 15 år

At en høyesterettsdommer langt oppe i 80-åra har blitt et slags feministisk ikon for unge amerikanske jenter og kvinner, kan virke noe spesielt, men dokumentaren «RBG»(Kongesalen kl. 08.30) forklarer godt hvorfor. Filmen er et solid, tradisjonelt portrett av Ruth Bader Ginsburg, eller Notorious RBG som hun kalles i den oscarnominerte frokostfilmen.

Enten du var ung på 90-tallet eller ikke så er «MID90S»(Prinsen 7 kl. 11) et særdeles velspilt og velregissert tidsbilde med særlig blikk på tenåringer med skateboard i Los Angeles på den tida, med en 13-åring i sentrum. Musikk, tidsbilde og miljøskildring gjør regidebuten til skuespiller Jonah Hill til en eminent ungdomsfilm.

Det er flere bemerkelsesverdige kvinner i årets festivalfilmer. «MARIA BY CALLAS»(Prinsen 8 kl. 14), er en fransk arkivbasert dokumentar om den legendariske operasangeren. Filmen bærer preg av at den er laget av en stor fan og beundrer av den gresk-amerikanske sangeren.

En av festivalens sterkeste og glødende aktuelle filmer er «BLINDSPOTTING»(Prinsen 6 kl. 17.45). At en så intenst velskrevet og velgjort film om fordommer og kriminalitet i en av USAs mest kriminelt belastende byer (Oakland) også kan være varm og musikalsk, gjør den til en forrykende gjennombruddsfilm, med manusforfatter, hovedrolleinnehaver og musiker Daveed Diggs i en uforglemmelig rolle.

For et annet sårvakkert bilde fra amerikansk virkelighet på undersiden av samfunnet, er «MINDING THE GAP»(Prinsen 5 kl. 23) en perfekt dokumentarisk ledsager til «Mid90s», hvor regissør Bing Liu på makeløst vis har fulgt sine venner fra tenåringer med rullebrett til unge voksne i en amerikansk by på størrelse med Trondheim.

