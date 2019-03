– Jeg er blitt nedringt av så mange jazzmusikere at det kunne blitt en ukefestival

Hedwig (20): - Nå sitter jeg her, sur og forbanna over trangsynte politikere og «voksne» som skal sette bremser

Til gjengjeld vil den stjernespekkede Kongshaugfestivalen kun foregå én gang i historien – tre hele kvelder til ende på Cosmopolite i Oslo.

Festivalen er til ære for en av Norges store doldiser, lydmesteren Jan Erik Kongshaug – nå pensjonert fra Rainbow Studio, som han drev i 35 år. Blant artistene på de over 4000 platene innspilt der er navn som Keith Jarrett, Jan Garbarek, Terje Rypdal og Pat Metheny.

LES OGSÅ: I januar i år ble Jan Erik Kongshaug hedret med Kongens fortjenstmedalje

Kongshaug er fra Trondheim, men har bodd i Oslo i over 50 år.

Hele jazz-Norge

– Ideen til Kongshaugfestivalen kom til da jeg oppdaget at salget av studioet totalt forsvant under radaren til norsk presse. Ikke et ord ble nevnt, og jeg følte det som min plikt å markere dette på et vis. Det ble litt større enn jeg først hadde tenkt, medgir Christer Falck.

Han fikk «hele jazz-Norge» med på hyllesten, og måtte plukke ut noen utvalgte hovedartister – et knippe virkelige stornavn – som også får besøk på scenen, noe som bringer artistantallet opp i over 50 totalt.

– Jeg er blitt nedringt av så mange som vil være med at jeg er sikker på at det kunne blitt en ukefestival. Minst.

LES KOMMENTAREN: Få er klar over det, men Jan Erik Kongshaug har vært en internasjonal spydspiss i norsk musikkliv i mange tiår

Snakk og boks

For dem som vil høre snakk om jazz også, byr Kongshaugfestivalen på et knippe musikkseminarer kalt «Kongshaug-konversasjoner, der Arild Andersen, Karin Krog og Bendik Hofseth vil snakke med Audun Vinger fra DN og Jazznytt og ECM-ekspert Jan Omdahl.

– Sjefen sjøl kommer om helsen tillater det og blir å høre i sceneintervjuet «Et liv i musikken».

Uansett kan Kongshaug få lese jazzhilsener fra hele verden i boken som følger med boksen der hans to egne soloplater nyutgis: 75 jazzstørrelser hilser ham – én hilsen for hvert år han fyller 4. juli.

Karins ord

Jazzdronningen Karin Krog (81), som har spilt inn hos Kongshaug siden 1970, sier for eksempel dette om ham:

– Han har et fantastisk øre for detaljer og kan rette på små ting så fort at du ikke merker det. Han har en egen evne til å få utøvere til å føle seg hjemme og avslappet i studio, og at lyd i medhøring alltid er god. Kanskje er dette hans spesielle talent fordi han selv er en god musiker. Hans bidrag til norsk musikkproduksjon har vært av stor betydning, ikke bare for oss utøvere, men for hele bransjen.