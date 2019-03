«Bildet viser en ekstrem situasjon, som allikevel er veldig dagligdags»

Solskjærs United møter Barcelona- drømmetrekning for Liverpool

Sju knallgode tips for å få fine øyevipper

Leserinnlegg: - Det knyter seg i magen når en bruker sin påvirkningskraft til å henge ut et annet menneske

- Folk har mobbet meg litt for at vi sparket Mikkel Eriksen

- Hun var et viktig forbilde som kvinnelig kunstner

Mann dømt for voldtekt av stedatter

Leserinnlegg: - Det knyter seg i magen når en bruker sin påvirkningskraft til å henge ut et annet menneske

Saken oppdateres.

Bildet som ble tatt like før Helge kom til verden er en del av fotodokumentaren «Starten på et nytt liv» av Adresseavisens Mariann Dybdahl. Det viser Lena Halseth som føder for fjerde gang, men første gang hjemme.

Juryen mener at bildet fortjener andreplassen i kategorien «Dagligliv i Norge», og skriver:

«Et bilde man ikke kan komme utenom. Det viser en ekstrem situasjon, som allikevel er veldig dagligdags, som om man skulle ta fødselen før fotballtreningen. Barna rundt moren gjør det veldig spesielt. Midt i situasjonen av fødselen er det mange detaljer som gjør betrakteren nysgjerrig – post-it-lappen, mobilen som lader.»

«Dette er Norge i vår tid»

Førsteplassen i dagliglivkategorien går til Brian Cliff Olguin for hans bilde av paret Helge og Anniken fra boka «Bygården – historier om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitikk».

Olguin tildeles også hovedprisen for det samme bildet, og juryen begrunner valget slik:

«Årets bilde vokste på juryen underveis. Da det skulle avgjøres, var det kun ett bilde som kunne vinne, og dette ble enstemmig vedtatt av årets jury. Fotografen har dratt hjem til de statistikken handler om, og han våger å gå inn i det sårbare. Ulikhetene i det norske samfunnet ser oss i øynene på en ekstremt verdig måte. Man skal virkelig forholde seg til situasjonen hans», skriver juryen:

«Det er tydelig at fotografen har en sosial agenda, og har gått grundig til verks. Fotografiet har en tidløshet over seg, det kunne vært for hundre år siden, men det er det altså ikke. Dette er Norge i vår tid.»

Frilansfotograf Paul S. Amundsen ble nummer tre i kategorien med sitt cruiseskipbilde som sto på trykk i Aftenposten.

Vant for bilde av ismann

I sportskategorien belønnes Adressa-fotograf Kim Nygård med en andreplass. Juryen falt for hans bilde av vintersvømmeren Bjørn Morten Galåen fra reportasjen «Ismannen fra Os», og skriver følgende:

«Man legger tusenvis av treningstimer inn i forkant av mesterskap, men det er slående få bilder av det. Man får være med i hverdagen når han kjemper, der den virkelige jobben ligger. Det er et godt fotografi hvor man kjenner kulden på kroppen.»

Førsteplassen i sportskategorien går til VGs Gøran Bohlin for hans bildeserie av fotballkulturen i Uruguay.

«Enstemmig vinner. En klassisk reportasje som tar oss med til baksiden av en begivenhet. Man blir personlig kjent og berørt. Bildene forklarer det store engasjementet i fotball veldig godt, og serien er godt redigert.»

Vegard Wivestad Grøtt fra Bildbyrån sikret tredjeplassen med sitt bilde fra fjorårets seriefinale mellom Rosenborg og Brann i Bergen.

«Et godt journalistisk bilde. Ofte ser man glede i sånne bilder, men her er resignasjonen i fokus. Den lille gleden i bakgrunn lager en fin spenning», skriver juryen.

Det ble delt ut priser i 12 kategorier innenfor foto og video, i tillegg til hovedprisen Årets bilde samt Årets fotojournalist og Årets nykommer.