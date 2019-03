Sigrid spiller i «Dødens dal»

- Folk har mobbet meg litt for at vi sparket Mikkel Eriksen

Saken oppdateres.

«Debutalbumet til Sigrid Raabe bekrefter hennes talent og potensial som internasjonal popstjerne», skrev Adresseavisens anmelder om debutalbumet «Sucker Punch» tidligere i mars.

Nå er det klart at Sigrid Raabe, som står bak låter som «Don't Kill My Vibe» og «Strangers» spiller i teltet i Høyskoledalen, for mange kjent som «Dødens dal» 19. oktober.

«Raabe er et virkelig fenomen, et stort talent både som låtskriver og vokalist, med genuin utstråling, vinnende vesen – og så er det så hundre prosent åpenbart at hun elsker å stå på en scene, elsker å kommunisere med publikum», skrev Adresseavisen etter at 22-åringen spilte på Pstereofestivalen i fjor.

BBC-kåring

Raabe har fått mye oppmerksomhet også internasjonalt med liveopptredener hos talkshowstørrelsene Jimmy Fallon, James Corden og Graham Norton. Hun har også spilt på store festivaler som Roskilde i Danmark og Coachella i California.

I fjor tok hun førsteplassen i BBCs kåring «Music Sound of 2018». På listen over tidligere vinnere finner vi blant annet Adele (2008), Ellie Goulding (2010), Sam Smith (2014) og Years & Years (2015).

Forbilde

«Hun virker mer som din vennlige lillesøster enn en kjendis, og hun er mer interessert i følge karriereveien til folk som Joni Mitchell enn Lady Gaga», skriver magasinet Time i et ferskt intervju med 22-åringen.

– Å se en jente på vår alder vokse til å bli et internasjonalt fenomen, uten å gi slipp på det menneskelige og autentiske, gjør henne til noe av det viktigste som skjer i norsk kultur. Hun er akkurat det forbildet vi trenger i dag, sier Julian Mæhlen, ukesjef for Uka-19 i en pressemelding.