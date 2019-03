Nominert til Norges gjeveste krimpris

Minuttene som forsvant. Derfor kom politiet for sent frem til Utøya

- Det ble gitt ut mange norske krimbøker i 2018, og nivået var høyt, sa juryens nestor, professor Hans H. Skei, til de nominerte under offentliggjøringen torsdag formiddag.

- Uansett hvem som står igjen som den endelige prismottakeren, kan alle dere som er nominert trygt føle dere som vinnere, fortsatte jurylederen.

Eller rettere sagt, han sa til de fire av nominerte som var til stede – for Frode Sander Øien var i utlandet og ikke tilgjengelig under offentliggjøringen.

Øien fikk nominasjonen for sin tredje roman under psevdonymet Samuel Bjørk med etterforskerduoen Holger Munch og Mia Krüger. I vår anmeldelse skrev vi at dette også var den beste romanen i krimserien. Boka var også en av ti bøker som ble nominert til Bokhandlerprisen i 2018.

Juryen fremhever språklig kvalitet

I sin begrunnelse fremhever Rivertonprisens jury at den finner det befriende å lese en forfatter som har en stemme som skiller seg ut, en som tør å gå sine egne veier. Forfatteren unngår ordgyteri, er nærmest minimalistisk i stilen. Men gjennom et språk som er presist og rytmisk bidrar nettopp språket til å gi historien driv og tempo.

Samuel Bjørks romaner har også fått betydelig internasjonal oppmerksomhet. De gis ut i en rekke land, og har vært på salgslistene blant annet i det store tyske markedet.

47 bøker utgitt i 2018

Juryen hadde 47 innsendte krimromaner som de valgte ut sine romaner fra. Blant Sander Øiens konkurrenter er to tidligere Rivertonpris-vinnere, Gard Sveen for Bjørnen (Vigmostad & Bjørke) og Unni Lindell for Dronen (Aschehoug). Sveen vant pris for sin debutbok Den siste pilegrimen i 2013, mens Unni Lindell vant første gang for Drømmefangeren i 1999.

De øvrige nominerte er Tore Aurstad & Carina Westberg for Djeveldansen (Vigmostad & Bjørke) og Heine Bakkeid for Møt meg i paradis (Aschehoug)

Noen nye i toprisklubben?

Rivertonprisen er landets klart viktigste krimpris, og har vært delt ut årlig siden 1972. I 2017 var det Aslak Nore som vant prisen for Ulvefellen.

De fleste sentrale norske krimforfattere har fått Rivertonprisen, noen få har fått den to ganger (Gunnar Staalesen, Jon Michelet, Karin Fossum, Kjell Ola Dahl og Torkil Damhaug).

Rivertonklubben deler noen år også ut en ærespris, og i år gikk den faktisk til juryens egne Hans H Skei – som fikk prisen for sitt lange virke for norsk krimlitteratur. Han mottok Rivertonprisens ærespris senere på samme arrangement under krimfestivalen i Oslo.

På tide med trøndersk vinner igjen

Tre trønderske forfatteren har mottatt Rivertonprisen og trofeet Den gylne revolver: Fredrik Skagen, Kim Smaage og den foreløpig siste Idar Lind, så langt tilbake som i 1989.

Noen vil kunne hevde at det er på høy tid med en trøndersk vinner igjen …