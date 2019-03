Stappfullt på åpningen av Bleken-utstilling

Saken oppdateres.

Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad kunstsenter, sto for åpningen. Hun har lenge hatt et nært forhold til kunstneren, og hun forteller at det første hun kjøpte av kunst var en plakat laget av Bleken.

- Det som kjennetegner en god og aktiv kunstner er at de våger å løfte andre kunstnere frem. Det har du gjort, eksempelvis med Hannah Ryggen. Det viser din raushet og sjenerøsitet, sa Hansen i sin tale og høstet applaus.

Bleken er storfornøyd over åpningen, selv om han før åpningen uttrykte skuffelse over at ikke hele utstillingen vises ved museet.

- Dette ble veldig bra. Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å si noe, men denne byen har preget meg. Det er en sjarmerende by, og jeg er glad for å ha vokst her. Tone har vært en uvurderlig støtte for meg. Og derfor er det morsomt å vise dere denne utstillingen, hele utstillingen er ikke med, men trolig er det vel så bra det som er igjen at også det vil gjøre inntrykk på dere, sa Bleken.