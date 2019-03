Jon Skolmen er død

Her er Rekdal på plass for liveshow med VG

- Det er forferdelig for jentene å vite at de har blitt lurt

Saken oppdateres.

Han ble 78 år gammel.

Skolmen har som en av Norges aller kjæreste artister underholdt store og små i over 40 år, og har vært å se på TV, film og revyer i både inn- og utland. Han var onkel til Hege Schøyen og Anne Ryg, og far til Christian og Tine Skolmen.

Debuten som filmskuespiller kom i 1980 i filmen «Selskapsreisen», som ble folkekjær både i Norge og Sverige. Der spilte han sammen med svenske Lasse Åberg, i et samarbeid som fortsatte i «Selskapsreisen 2» (1985), «S. O. S – En selskapsreise» (1988), «Den ufrivillige golferen» (1991) og «Helsereisen – en smal film» (1999).

I tillegg til filmkarrieren var Skolmen i mange år ansatt i NRK, der han huskes for blant annet barneprogrammet «Jon med skrivemaskinen». I 1976 vant han sammen med Trond Kirkvaag både Gullrosen, Chaplinprisen og presseprisen i Montreux for «The Nor-way to broadcasting», et humorprogram om kringkastingshistorien i Norge.

Senere generasjoner kjenner komikeren og skuespilleren som blånissen «Mjøltyt» i TV-serien «Jul i Blåfjell», samt fra NRK-suksessen «Julekongen» og en rekke teaterforestillinger fram til han sa seg ferdig i 2015.

– Vennlig og empatisk

Mange var glade i Skolmen, og nyheten om hans bortang blir møtt med sorg. Samtidig hylles han for sin fantastiske karriere og varme personlighet.

– Han var en veldig vennlig og empatisk person. Vi hadde det veldig morsomt da vi lagde filmene, sier hans mangeårige samarbeidspartner Lasse Åberg til Expressen.

– Dette var triste nyheter. I over 40 år var du en av våre mest folkekjære artister. Takk for alt, Jon, skriver kulturminister Trine Skei Grande (V) på Twitter.

– Morsomt liv

I forbindelse med utdelingen av Komiprisen i 2009 ble Skolmen og hans lange karriere hyllet med årets hederspris.

– Vinneren har vært aktivt med fra fjernsynets første år, kjent gjennom barne-TV, der han laget stor underholdning med en skrivemaskin og en persienne, sa Knut Lystad – og dermed forsto alle at det var Skolmen som skulle hedres med den gjeveste hedersprisen under årets TV-sendte Komiprisen 2009.

– Jeg er kjempeglad. Litt sjokka. Det har vært et morsomt liv, det er helt sikkert altså, sa Skolmen selv.