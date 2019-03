Alan Walker er «Årets Spellemann»: Dette er årets Spellemann-vinnere 2018

Saken oppdateres.

Norsk-britiske Alan Walker fra Bergen (21) fikk den gjeveste prisen av dem alle i kveld, nemlig «Årets Spellemann».

– Først og fremst, tusen, tusen takk. De siste firene årene har vært helt sinnsyke, sa Alan Walker fra scenen.

I skrivende stund har 21-åringen godt over 23 millioner abonnenter på sin Youtube-kanal. Det er mer enn noen annen nordisk artist gjennom historien, og sikrer ham en plass blant de 20 største artistene globalt. Det skriver Aftenposten.

Walker rettet en spesiell takk til vokalistene han har samarbeidet med, deriblant Julie Bergan.

– Det har vært helt magisk. Jeg vil uttrykke min takknemlighet til alle vokalistene som alle har bidratt til mine låter. Sammen har vi vist at man kan lage internasjonale hitlåter med norske vokalister, sier han.

Til slutt takket han musikkjournalister og kritikere:

– Både de som slakter og de som roser låtene mine. Kritikk er en viktig del av denne bransjen, sier Walker, før han takker familie, venner og kjæreste.

Årets hedersprisen gikk til D.D.E.

Det var kulturminister Trine Skei Grande som delte ut prisen.

– Dere er hele Norges D.D.E., dere er konger og nå skal vi feste helt til sola går ned, sa Grande i sin tale.

Emilie Nicolas er «Årets popartist».

– Hæ? Det skjønner jeg ikke. Men takk, sa hun i kveldens andre takketale.

Tidligere i kveld vant Emilie kategorien «Årets album» for albummet Tranquille Emile.

– Jeg vil takke Hanne Hukkelberg fordi hun tvang meg til å bli i Norge og drive med musikk, istedenfor å reise til utlandet og studere arabisk, sa en lattermild Emilie Nicolas i sin takketale.

Emilie Nicolas debutalbumet Like I’m a Warrior fra 2014 fikk terningkast seks i de store avisene, Spellemannspriser for «Årets nykommer» og «Årets popsolist» og gikk inn på førsteplass på VG-listen.

Men, som hun forteller mye om i et intervju med Aftenpostens A-magasinet, gikk ting deretter videre i et tempo og på en måte som ikke passet hennes personlighet. Presset om «bare én konsert til» og stadige reiser med enorm angst for å fly, gjorde at hun fullstendig utslitt sa stopp. Så ble det helt stille.

Det etterlengtede andrealbummet, Tranquille Emile, som kom i mai i fjor, ble av Aftenpostens anmelder beskrevet som «sterkt, fint og nytt».

Boy Pablo vant prisen for «Årets gjennombrudd»

Bergensgruppen Boy Pablo vant prisen for «Årets gjennombrudd» og et Gramostipend på 250.000 kroner.

– Tusen hjertelig takk. Dette er helt drøyt, sa en tydelig berørt vokalist i takketalen.

Til tross for en viral millionhit på Youtube, stor fanbase i California og livvakter på turné i Malaysia, er det relativt få i her til lands som har fått med seg popgruppen fra Bergen.

Veien fra Bergen til hysteri i Asia har tatt under tre år for de unge musikerne, som musikkmagasinet NME nylig nevnte bandet på sin liste over artister å se opp for i 2019. Boy Pablo er også eneste band fra Norge som får spille på den prestisjetunge Coachella-festivalen i California i april.

To deler

Årets Spellemannpris er i gang på Chateau Neuf i Oslo. Det er i år Julie Bergan og Tarjei Strøm som leder oss gjennom feiringen av det norske musikkåret.

Disse prisene er blitt delt ut i kveld: