D.D.E fikk hedersprisen under Spellemannprisen

- Dette har dere sannelig fortjent. Det kommer fra en som har vært på fest med dere, sa kulturminister Trine Skei Grande da hun delte ut prisen..

Vokalist Bjarne Brøndbo var svært rørt da han takket for hederen.

- Dette setter vi utrolig stor pris på. Men det er en mann som virkelig har fortjent dette, vi hadde ikke stått her hvis det ikke hadde vært for alle låtene og tekstene hans. Det er Frode Viken, sa han.

Viken var gitarist og låtskriver i D.D.E.. Han døde av kreft i fjor.

- Det er veldig spesielt å stå her i dag og motta hedersprisen på denne dagen. Frode Viken ville fylt 64 år i dag. For ett år siden var han på sykehuset, og satt og svarte på Facebook-hilsener. Vi skjønte at situasjonen var alvorlig, men ikke hvor alvorlig. Dagen etter, påskeaften, døde han, fortalte Brøndbo.

Viken gikk bort påskeaften i fjor.

- Takk Frode, du har betydd så uendelig mye, sa Brøndbo og fikk stående applaus fra publikum som før utdelingen fikk høre en mektig korvariant av «Vinsjan på kaia».

- Vi savner deg

Frodes sønn, Daniel, er nå blitt en del av D.D.E.

- Det var nå som faen, begynte han sin takketale.

- Fatter'n kunne ikke komme i dag. Jeg tror han ville takket han som hjalp til med halvparten av tekstene, Idar Lind, sa han.

- Gratulerer med dagen fatter'n, vi savner deg, sa han.

Eskil Brøndbo sendte en hilsen til de som har stått bak D.D.E.

- Takk til damene våre, ungene våre og resten av familiene. Uten dere hadde dette gått lukt til helvete, sa han.

Lyden av god stemning

Det var kulturminister Trine Skei Grande som delte ut prisen.

- Nå skal vi feste helt til sola går ned, avsluttet hun.- Hederspris skal være det gjeveste en kan få. For meg som har et trønderhjerte varmer det helt innerst i hjerterota. I snart 30 år har dere vært i alle heimer i over hele landet. Jeg kunne stått her og ramset opp slager etter slager, sa Grande.

Hun fortalte at hun selv hadde vokst opp sammen med gjengen, selv om det var på den andre siden av Namsen.

- Jeg har vært vitne til hvordan dere har spilt opp til dans. Dere er utvilsomt blant landets mest populære liveband, sa hun og påpekte at D.D.E var lyden av god stemning.

- Nå skal vi feste helt til sola går ned, avsluttet hun.