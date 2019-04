Tora til Notodden, spiller i Trondheim lørdag

Fem tok sjansen på at UP hadde avspasert

Men først gjør hun og bandet en konsert på Hjorten Scene, i regi av Trondheim Bluesklubb lørdag 6. april.

- Det er den positive energien jeg er ute etter i min musikk. Jeg håper albumet kan gi lytterne en selvtillit-boost, og spesielt fint er det om jeg når unge jenter med dette, sa Tora Dahle Aagård til Adresseavisen tidligere i vinter.

«Unge lovende»

Bandet Tora har akkurat sluppet sin første, selvtitulerte fullengder etter et par EP-utgivelser.

««Tora» er blitt et album hvor bandet viser en tydelig forankring i, og forståelse av, blues. Samtidig viser de et ønske om å skape et særpreg ved å utfordre sjangeren når de isper funk, R&B, rock og pop.», skrev Adresseavisens anmelder om debuten.

En av låtene deres, «They Say», ble brukt i sesongpremieren av NRK-serien «Unge lovende» i 2017.

Varmer opp i bluesklubben

Ifølge pressemeldingen fra festivalen skrev Tora Dahle Aagård historie høsten 2018 da hun som første kvinnelige gitarist fikk en sponsoravtale med den britiske gitarprodusenten Chapman Guitars.

– Notodden Blues Festival har i år satset bevisst på å vise frem mye av det nye som skjer på bluesfronten blant unge artister i dag. Nok et nytt bekjentskap for mye av vårt publikum blir TORA, sier festivalsjef Jostein Forsberg.

Bandet består i tillegg til Dahle Aagaard av Magnus Galguften, Andreas Dahle Aagård, Guri Tranås og Isak Seltveit.

Hege Anita Skjærvik og band varmer opp Tora i bluesklubben lørdag. Skjærvik er inspirert av både jazz, blues og soul, og ga ut debutalbumet «Hege» i 2017. Nå jobber hun med oppfølgeren. Hjorten Scene ligger i underetasjen på Radisson Blu Royal Garden Hotel.

Little Steven spiller også

Denne uka ble det også kjent at Notodden Blues Festival får besøk av Little Steven Van Zandt og hans 14 mann sterke The Disciples of Soul.

Bluesfestivalen har også føyd Devon Allmans nye band, The Allman Betts Band, til artistlisten. Det består av sønnene til Allman Brothers-legendene Gregg Allman, Dickey Betts og Berry Oakley.

