Fridde til miss Mona på bursdagen hennes - fikk ja

Saken oppdateres.

Det skriver Mona Grudt i en melding til Adresseavisen søndag kveld.

Frieriet skjedde på det nyoppussede Britannia hotell i Trondheim lørdag kveld.

Søndag la den tidligere Miss World 1990 ut et bilde på sosiale medier om at hun har forlovet seg med sin mangeårige kjæreste, islandske Bjørgvin Thorsteinsson.

- Han spurte. Jeg svarte JA! Etterfulgt av ring og stort rødt hjerte, og med hashtag «engaged», «bridetobe» og «love».

Det betyr at den tidligere redaktøren for magasinet Ditt Bryllup, og forfatteren av bok om bryllupsplanlegging, nå kan starte planleggingen av sitt eget bryllup.

- Ingen konkrete planer

Det er all grunn til å tro den norske toppmodellen når hun sier at frieriet kom overraskende. I fjor på denne tiden sa hun til kjendisbladet Se og Hør at de ikke hadde noen konkrete planer om å gifte seg med kjæresten Bjørgvin Thorsteinsson, som er direktør i konserthuset Olavshallen i Trondheim.

Ifølge Se og Hør har paret vært sammen siden høsten 2014.

- To ganger har trønderen selv stått brud, men haster ikke inn i et nytt ekteskap med det første. – Bjørgvin og jeg har det veldig fint som samboere. Akkurat nå er vi midt i en byggeprosess som tar mye tid, og vi har ingen konkrete planer om å gifte oss, sa hun til kjendisbladet i april 2018.