Rikingenes fæle råskap

I januar gikk «Kvinnen i buret» på norsk kino, av og med mange av de samme folka. Den var basert på den første av Jussi Adler Olsens krimbøker om etterforsker Carl Mørk i Avdeling Q for uoppklarte saker. Den ble fjorårets største suksess på dansk kino, med over 800 000 besøkende.

Oppfølgeren er verre og bedre. Det beste ved «Fasandreperne» er at den visuelt ikke ser ut som en oppblåst tv-krim. Fotoet til Eric Kress gjør at skuespillerne ser gode ut selv om de har for lite å spille på. Historien ser ut som et stykke «nordisk noir» med internasjonal appell, selv om storyen er en ansamling av klisjeer i et plott så overlesset at det halve hadde vært for mye.

Nikolaj Lie Kaas er den forslitte antihelten Carl Mørk, som en slags mutt blanding av Stig Inge Bjørnebye og en sta dansk politimann. Som sist er historien og filmen langt bedre i anslag enn i dramatisk klimaks, som her er så overstyrt at det nesten er vanskelig å ta filmen alvorlig.

Det hjelper litt at eminente Pilou Asbæk spiller en av skurkene. Det ligger muligens et element av samfunnskritikk i at rikmannsbarn som unge og voksne står bak det nettverket av vold og djevelskap som utgjør krimgåten.

Det er likevel vanskelig å akseptere den ondskapsfulle råskapen og brutaliteten filmen og historien skamløst pynter seg med. Særlig fordi det er så psykologisk grunt, dramatisk lettvint, uten vilje eller evne til å bruke det brutale mørket i historien til annet enn å forlenge lettvint, ytre spenning. Filmen er proft produsert. I motsetning til hovedpersonen pynter den seg med ondskap, framfor å trenge til bunns i det.

Filmen hadde premiere på norsk kino 27.november 2014, og anmeldelsen sto på trykk i Adresseavisen dagen før.

Anmeldt av TERJE EIDSVÅG