Svenske 90-tallshelter spiller i Norge for første gang på 12 år

Saken oppdateres.

Atomic Swing slo for alvor gjennom med hiten «Stone Me Into the Groove» fra debutplata «A Car Crash in the Blue» i 1993. Bandet slapp tre album på 90-tallet og opplevde internasjonal suksess.

Etter konflikter innad i bandet var det imidlertid slutt i 1997, da Atomic Swing kom hjem fra en Japan-turné.

- Vi hoppet inn i hver vår taxi og dro i hver vår retning. Så møttes vi ikke på ni år. Jeg trodde ikke jeg kom til å spille live igjen, sa grunnlegger Niclas Frisk til Aftonbladet i 2006.

Spilte på Cuba

Da hadde han og bandkompisene funnet sammen igjen, og ga ut det som er bandets foreløpig siste plate i «The Broken Habanas».

Bandet fant også sammen i 2014 for en gjenforeningskonsert på Cuba. I 2019 er det Norden som står for tur, og konsertene her blir bandets første i Norge på 12 år, ifølge en pressemelding fra Stokkøya Festival.

I tillegg til konserten på Fosen den siste helga i juni, spiller svenskene også på Krøsset i Oslo i sommer.

Jenshus og Ledang skal spille

Stokkøya skriver også at Frej Larsson kommer med sitt soloprosjekt. Svensken har vært med i både Slagsmålklubben, Far & Son og duoen Maskinen, som ga ut hiten «Alla som inte dansar (är våldtäktsmän)».

Island er også representert på festivalen gjennom Axel Flovent som slo gjennom med «Forest Fires EP» i 2016.

Fra før er det kjent at Ida Jenshus og Jonas Ledang skal gjøre en friluftskonsert på Nessa under Stokkøya Festival. Ledang har gjort seg bemerket som et musikalsk talent både live og på plate, mens prisvinnende Ida Jenshus har begynt å slippe smakebiter fra sitt kommende album. På singelen «Heartland» har nettopp Ledang bidratt på tekst- og idésiden.

Også artister som Moving Oos, Stein Torleif Bjella, Steamdome og Band of Gold er klare for festivalen.