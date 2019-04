Trondheimsaktuelle Sting blir Las Vegas-artist

Saken oppdateres.

Briten er nemlig klar til å flytte til Las Vegas.

Neste år blir han trekkplaster i byen som aldri sover med et nytt show, skriver Billboard. Forestillingen har samme tittel som hans ferske turné, «Sting: My Songs», hvilket betyr at det er klart for en rekke hitlåter fra artistens 40 år lange karriere.

Showet har etter planen premiere på The Colosseum på Caesars Palace 22. mai 2020, og det er satt opp datoer til september samme år.

Norge først

Men før den tid ser Sting mot Norge: 15. juni stiller nemlig artisten seg på scenen på Beitostølen Stadion, der konserten hans inngår som del av festivalen Beitostølen Live. Deretter går turen videre til Trondheim, der Sting 19. juni opptrer på NTNUs nye arrangement, Big Challenge Science Festival.

LES OGSÅ: Sting er hovedartist på ny festival i Trondheim

- Sting skal spille høydepunkter fra både The Police og sin egen solokarriere. Han gjør bare én annen konsert i Norge i tillegg til en i Stockholm i Skandinavia på denne turneen, så det blir relativt eksklusivt, fortalte Stein Vanebo i Trondheim Stage da nyheten ble kjent i desember i fjor.

Smith og Plant kommer også

Det betyr at publikum kan forvente hitlåter som «Englishman In New York», «Fields Of Gold», «Shape Of My Heart», «Every Breath You Take», «Roxanne», «Message In A Bottle» med flere.

Suzanne Vega står også på programmet 19. juni på Solsiden. Patti Smith, Robert Plant, Sondre Justad, Emma, Amund Maarud og Lucky Lips og Bendik spiller også under festivalen.

LES OGSÅ: Stinn brakke på Sting under Olavsfestdagene i 2015