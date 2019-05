Disse vant årets påskereise

- Får du kilometergodtgjørelse for å sykle til jobben og hotellstandard i garderoben blir det mer forlokkende å velge sykkel

Her er svarene:

1. Byåsen (Ole Einar Bjørndalen har representert klubben i langrenn). Bilulykke, besiktelse (av løyper), rettslig siktelse. Byåsen arbeiderlag. Redusert tilskuertall for Byåsens elitelag i håndball.

2. Halddetoppen. Universitetet i Tromsø. Kristian Birkeland, 200 kr. Lille Bjørn, Karlsvogna. Nobelprisene i fysikk og kjemi

3. Tijuana. Innvandrerkrise, Cæsarsalat.

4. Huntsville. Apollo 11, måneferden 1969. «Broene i Madison County». (George C.) Marshall Space Flight Center, 5-stjerners general, Marshall-planen, fredsprisen 1953.

5. Toronto. Rahaf Mohammed al-Qunu flyktet fra Saudi-Arabia via Bangkok. Lester Pearson, 1957. Ole Reistad, «samling i bånn».

6. Gilette. New England Patriots vant Super Bowl. «The best a man can be», Massachussets, Boston Tea Party.

7. Victoria, Mexico. «The Christ of Peace”, 77 meter høy. Swiebodzin.

8. Venezuela, Nicolas Maduro. Nederlenderen George Maduro. Madurodam, skala 1:25.

9. Hobart. Roald Amundsen satte Hjalmar Johansen i land. Mount Wellington.

10. Bougainville. Papua Ny-Guinea. Australia.

11. Biafra. Sult. Elias Berge, Kirkens Nødhjelp, og Erik Bye. Nnamdi Kanu.

12. St. Helena. Flyplass. Napoleon. Bjørnson, «Med seir fra Moskva til Cartagena, han dør dog ensom på St. Helena». Napoleons grav i Invalidedomen i Paris, bygget av Ludvig 14., solkongen.

13. Istanbul. Mordet på Jamal Khashoggi. Ny flyplass skal bli verdens største. Den ortodokse kirke i Ukraina forlot den russisk-ortodokse.

14. Valle de los Caídos (San Lorenco De el Escorial) Francisco Franco. Borgerkrigen (1936-39).

15. Bucuresti. President Jean-Claude Juncker i EU-kommisjonen. EUs råd. Høyeste ortodokse katedral. Håndballjentene tapte 23-31.

16. Les Champs-Élysées. Oljefondet kjøpte eiendom. Obelisken på Place de la Concorde og Place Charles de Gaulle. Alexander Kristoff og Thor Hushovd. Spurtetappen Tour de France.

17. Trier. Karl Marx. Kina. Rosa Luxembourg.

18. Luxembourg. Storhertugdømme. Gratis kollektivtransport. Kokkelandslaget. De indre seks, de europeiske fellesskap

19. Weimar. Weimarrepublikken,1919-1933. Johann Wolfgang von Goethe, goethitt. Faust.

20. Potsdam. Militarisme, nasjonalisme, nasjonalsosialisme (nazisme), kommunisme. Hindenburgs håndtrykk med Hitler (1933). De alliertes avtale om styret av Tyskland. Johan Nordahl Brun Grieg, «Jeg tok min nystemte..)

21. Larkollen. Jon Michelet, «Hjemkomsten». Marte Michelet, «Hva visste hjemmefronten?»

22. Stor-Elvdal. Verdens høyeste elgstatue. Møte i Moose Jaw. Elg Elgesem (Knut Koppang. «Hotel Cæsar»). Canada. Ga stav til skiløper. Justin og Pierre Trudeau, korrupsjon.

23. Lillehammer, OL-1994. Olemic Thommessen, stortingspresident. Syndebukk.

24. Granavollen. Regjeringsforhandlinger. Gran. Hingsten Alm Svarten. Pilegrimsenter. Aasmund Olavson Vinje. «Ferdaminni».

25. Kjeller (flyplass). Hagen-saken. Ganger Rolf var Luftforsvarets første fly. Norges første flyplass.. Luftfartsmuseet (Bodø)

26. Himdalen. Atomavfall fra Kjeller og Halden. Smalsporet Aurskog-Hølandsbanen. Tertitten. TV-serien «Borettslaget». Robert Stoltenberg,

27. Abildsø. Apaldasis – enga der det gror villepler. Osebergskipet. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og to av de nærmeste medarbeiderne i departementet tilhører Misjonskirken Betlehem («brødhuset») på Abildsø

28. Fornebu. Hovedflyplass til 1998. Røkke-tårn. Fridtjof Nansen, «Polhøgda». «Forandring» vant finalen i MGPjr.

29. Horten. Kjetil Borch. Olaf Tufte og Rolf Thorsen, Roing. Rolv Wesenlund, Lille Grethe, teddybjørn. Misteltein. Balder, Hod.

30. Færder. Ny kommune dannet av Nøtterø og Tjøme. «Ned på Nøtterø finns, verdens herligste kvinns». «Full før Færder».

31. Evje. Evje og Hornnes. Bjørn Alfred Ropstad, KrF. Jørgen Løvland, siste norske statsminister i Stockholm, første norske utenriksminister.

32. Smøla. Sonden New Horizon, Pluto, Ultima Thule, seks milliarder km fra solen. Vindpark. «Fru Guri av Edøy»

33, Holtålen. Stavkirke. Sverresborg (Sion), Heimaey. Armfeldts armé (1718) Tyske soldater. Jørgen Nyrønning, vikingbandet Wardruna.

Og her er årets vinnere:

etappe: Ketil Arnesen, Trondheim etappe: Terje Melby, Gjølme etappe: Sigrid Moe, Kyrksæterøra etappe: Svein Åge Solheim, Trondheim

Hver av etappevinnerne får 500 kroner.

Vinner av hele reisen: Marit Wessel, Trondheim får 2500 kroner