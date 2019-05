Per Sandberg til kjendis-Farmen

Saken oppdateres.

Per Sandberg ble torsdag innlosjert på Gjedtjernet gård i Grue kommune. Sammen med elleve andre deltagere har han gått 100 år tilbake i tid og skal kjempe for tilværelsen i opp til fem uker. Nå blir finskjorta og dressen byttet ut til fordel for ullgenser og gårdslivet.

– Jeg liker å prøve ting, så får vi se om jeg liker dette. Jeg har alltid vært sånn at jeg kaster meg ut i det meste, sier Sandberg til TV 2.

Redd for imaget

Sandberg er ikke ukjent for reality-tv og har blant annet deltatt i Masterchef, Familieduellen, Charterfeber, sammen med Bahareh Letnes og nå Farmen kjendis.

Reality-deltageren forteller til Dagbladet at han mener politikere generelt bør by mer på seg selv.

- Politikere bør i mye større grad involvere seg og være til stede der velgerne og folket er. Det å by på seg selv i litt større grad, tror jeg bare er sunt. Jeg er litt redd for at imaget mitt skal rives ned. Jeg prøver å bygge meg opp og være litt bitch her inne, men har ikke lykkes ennå, sier Sandberg videre.

Henger med så lenge han kan

Sandberg selv tror ikke han har de store vinnersjansene.

- Familien forventer at jeg skal vinne. Personlig mener jeg det er en betydelig mindre sjanse. Det er så mange sterke karakterer her, unge spreke folk, og tøffe tak, så det gjenstår å se hvor lenge jeg blir … Jeg er jo sta, da, sier Sandberg til Dagbladet.

- Det som bekymrer meg mest, er at jeg er på andre dagen uten røyk. Og det sliter jeg litt med, sier han.

De øvrige deltagerne er Gunilla Persson, Adrian Sellevoll, Triana Iglesias, Hege Bøkko, Hanna-Martine Slåttland Baller, Vidar Villa, Tommy Sharif, Anita Hegerland, Erik Alfred Tesaker, Stina Marie Bakken og Mímir Kristjánsson.