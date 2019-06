Publikum er med på å påvirke denne nye barneforestillingen som har trondheimspremiere i helga

Saken oppdateres.

- Barna får være med på å undre seg underveis i forestillingen. Dette betyr at ingen forestilling er unik, men blir farget av hver publikumsgruppe. Det er morsomt å høre på alt de undrer seg over: Kan man gå på sola? Finnes det andre veier en melkevegen? Og kan vesener fra andre planeter egentlig lese tanker? sier regissør Lene Helland Rønningen i en pressemelding.

Fabularium produksjoner står bak «Maneter og planeter».

- I vår forestilling treffer en komet jorda, og denne skaper en stor sprekk i havbunnen. Havet forsvinner ned i sprekka, og jorda er truet! Da er det de to barna, Jon og Rosetta, som får oppdraget å redde kloden fra å gå under. De to har nysgjerrighet og undring over livet og stor fantasi, som gjør at de kan se nye løsninger. Jeg mener det ligger en stor kraft i en slik holdning, en kraft som kan bidra til endring. Det er et dagsaktuelt tema at det er barna som tar tak for å redde kloden. Nå er det barna som streiker for klimasaken, sier regissør Rønningen.

Forestillingen for barn fra 6 år og oppover. Siri Gjære og Maria Kannegaard står for musikken, mens Andreas Schille har laget videoscenografien.

«Maneter og planeter» spilles på Ringve Musikkmuseum lørdag 1. juni og søndag 2. juni kl. 12.00 og 14.00.

