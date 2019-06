Hegseth blir programleder for «Love island»

Solgte for 2,1 millioner under utstillingsåpningen på Britannia

Det skriver Tv2 i en pressemelding. Hegseth selv har tilsynelatende stor tro på programkonseptet.

- Jeg er heftig begeistret og takknemlig for å kunne gjøre en programlederjobb for TV 2! Jeg har jo lenge sittet på sidelinjen og skreket av både beundring og frustrasjon for norsk reality, men nå skal jeg stå midt i kjernen og orkestrere det hele som en gal kapellmester. Dårlig reality er grusomt, mens god reality er noe av det beste som finnes. Så nå skal vi lage tidenes norske reality-serie. Noe annet er ikke et alternativ, sier Hegseth i pressemeldingen.

Ble VGTV-stjerne

Stjørdalingen Hegseth, som nå bor i Trondheim sammen med ektemannen Anders Riiber, har selv deltatt i en rekke realityprogrammer. Han var med i Big Brother i 2006, og har senere deltatt i flere tv-programmer, blant annet 4-stjerners middag og Huskestue.

Hegseth startet i VG i 2007. Han regnes nå som en av VGTVs største profiler og har en av Norges største podcaster sammen med kollega Vegard Harm.

Hegseth fortsetter i VG, selv om han nå blir programleder på TV 2:

- Harm og Hegseth-universet skal bestå, og vi kjører ny «Panelet»-sesong denne høsten. Podcasten blir også helt uforandret og vi fortsetter med fast sending hver fredag, samt live-turné, sier Hegseth.

Skryter av Hegseth

Programredaktør i TV 2, Jarle Nakken, sier han er glad for å få med Hegseth:

- Morten kommer utvilsomt til å bli en viktig stemme i konseptet og hans rolle som programleder for ”Love Island” vil sette preg på produksjonen. Morten er en dyktig intervjuer, historieforteller og journalist. I tillegg er han er en av Norges mest populære influensere. Jeg er rett og slett veldig fornøyd med at han ønsker å være med å løfte Love Island-satsingen sammen med TV 2, sier Nakken.

Sjekke-tv

I «Love Island» skal 12 single gutter og jenter bo under samme tak. Målet for deltakerne er å finne kjærligheten, men de kjemper også om en pengepremie.

Seerne avgjør hvem som bør sendes inn i villaen, og hvem som må reise hjem. De kan også følger det som skjer inne i huset og høre hva alle sier.

«For å bli værende i «Love Island» må deltakerne ikke bare vinne sin partners hjerte, de må også overbevise seerne om at kjærligheten er ekte. Og uansett kjærlighet, ærlighet, taktikk og spill: Til syvende og sist er det seerne som bestemmer hvem som forlater øya rikere enn de var da de kom», skriver Tv2 i pressemeldingen.

Vet ikke når det skal sendes

Tv-kanalen har også sikret seg rettighetene til den britiske, svenske og amerikanske versjonen av programmet, som nå skal sendes på kanalen.

Det er imidlertid ikke klart når det norske programmet skal sendes.

- Vi er fortsatt tidlig i prosessen på dette formatet hos TV 2, og det er for tidlig å si noe om når programmet får premiere, hvor det skal spilles inn og hvilke flater det vil bli sendt på, sier Nakken.