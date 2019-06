Kiss-kvelden er utsolgt på Trondheim Rocks

Han har vunnet Champions League. Men Phil Neville kaller seieren over Norge en av sine stolteste fotballdager

Aktor ber om seks års fengsel for voldtektstiltalt rumener

Saken oppdateres.

- Det har gått voldsomt med billetter, og nå er det ikke flere igjen, sier Stein Vanebo i Trondheim Stage.

Det betyr at den som hadde tenkt å vente til i siste liten, nå er for sent ute.

- Det er fortsatt mulighet for å kjøpe billetter til lørdagen, informerer Vanebo.

Den store headlineren fredag er bandet Kiss, som avslutter kvelden. I løpet av kvelden vil også band som Motorpsycho, Within Temptation og Truckfighters spille.

Lørdag er det Iggy Pop som er headliner. Da spiller også blant andre Dumdum Boys, Johndoe, Turboneger og Backyard Babies.

Adresseavisen er til stede på festivalen alle dager for å rapportere fra konsertene.