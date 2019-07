Problemer med Rammstein-billetter

Saken oppdateres.

Litt over klokken 11 var det problemer med billettssystemet til konserten. Problemet skal nå være løst, men kunder kan fremdeles oppleve at systemet responderer tregt.

– Vi visste at det var enorm interesse, men dette er helt vanvittig sier Bård Flikke i Livesentralen. Han forteller at problemet er kjent, og at de jobber på spreng for å fikse det.

Det er mer trafikk enn serveren kan håndtere, men Flikke oppfordrer folk til å fortsette prøve.

– Her går det unna! sier Flikke

Klokken 11:28 bekrefter arrangøren at problemet skal være løst. Det kan allikevel være litt ventetid grunnet den enorme pågangen.