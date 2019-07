Solgte 35 000 liter øl i Granåsen

Titusenvis ble rammet av stort strømbrudd i New York

Søndag formiddag er han sliten, hes og veldig fornøyd.

- Jeg ser at Dagbladet gir terningskast seks, Adresseavisen terningkast fem. Jeg tror jeg ville gitt en god femmer. Dette var helt på høyde med Bruce Springsteen-konserten for min del, sier Vanebo.

LES OGSÅ: Metallica-fans fyller opp hotellene i Trondheim

- Hva var ditt høydepunkt?

- Jeg fikk ikke sett alt, og jeg forflyttet meg litt rundt omkring. Men «Enter Sandman» er jo den låta som alle kan. Og at de skulle synge «Forelska i lærer'n», den så jeg ikke komme. Det var helt fantastisk å høre nesten 40 000 synge med. Jeg tror alle ble overrasket og skvatt litt da denne kom, sier Vanebo.

Øl-trøbbel

På Facebooksiden til Trondheim Concerts takker de fleste for en stor konsertopplevelse, og Vanebo har fått veldig mange gode tilbakemeldinger. Men det er også klager på kø: Kø for å ta buss, kjøpe øl, gå på toalettet og komme seg hjem.

- Når det er 40 000 publikummere som skal på konsert, så kan det hende at det blir noe kø, sier Vanebo.

Han medgir imidlertid at de hadde noe øl-trøbbel.

- I en periode var det over 40 minutter ølkø, det var mellom Ghost og Metallica. Da hade vi tekniske problemer på den ene ølbilen, det kom luft inn i systemet, og da tok det lenger tid å tappe øl. Det beklager vi, men det var ikke noe vi kunne gjøre der og da. Dette løste seg til Metallica gikk på scenen, sier Vanebo.

Likevel ble det solgt hele 35 000 liter øl i Granåsen, i tillegg til vin, rusbrus og mineralvann.

LES OGSÅ: Superfansen skal tidlig krøkes

Kan ikke gjøre noe med lyset

- Hva med dokø?

- Vi hadde ekstremt mange toaletter opp mot skogen mot nordøst, og her var det aldri kø. Men det kan være at folk ikke oppdaget disse, sier Vanebo.

- Noen mener det er alt for lyst for slike konserter midt på sommeren i Trondheim?

- Til dem må jeg bare si, vi bor i Trondheim, det er slik det er. Dette er virkelig ikke noe vi kan gjøre noe med. Lyset og været, det må vi ta som det kommer. Vi er bare glad de vil komme til Trondheim, sier Vanebo.

I løpet av en time og 40 minutter var Granåsen-anlegget tømt etter konsertene. 99 shuttlebusser fraktet 27 000 publikummere tilbake til byen.

- Det tok 20 minutter lenger tid å tømme anlegget enn på Robbie-konserten. Men da var det også 4000 færre. Jeg tror ikke vi klarer å tømme raskere enn dette, sier Vanebo.

Han fikk i natt meldinger fra utestedene i byen som takket for gjestene. For festen fortsatte i byen.

- Politiet er fornøyd, og det er viktig for oss. Jeg er veldig glad for at alt gikk så bra. Det skal være trygt og godt å gå på konsert, sier Vanebo.

Politiet fornøyd

I 01.00-tiden natt til søndag konstaterte politiet i Trøndelag at arrangementet i Granåsen var vel gjennomført. Dette takket være samarbeidet, planleggingen og gjennomføringen som både profesjonelle og frivillige hadde vært en del av.

Det var operasjonsleder Solfrid Lægdheim som sendte ut en melding på Twitter om dette, etter å ha snakket med politiets innsatsleder på stedet, Roger Mogstad.

- Alt fungerte greit og aktørene samarbeidet bra sammen. At det ble noen hendelser er som forventet når det er så mye folk samlet, sier Lægdheim.

Totalt registrerte politiet 19 forhold blant annet innbringelse og anmeldelse som følge av beruselse, besittelse av narkotika, vold samt ulovlig salg av billetter.

Mannen som skal ha drevet ulovlig salg av billetter ble fratatt disse og bortvist fra stedet. Det framgår av politiloggen, opplyser politifaglig etterforskningsleder Hilde Gustafson ved Felles straffesakinntak (FSI) i politidistriktet.

LES OGSÅ: Bokassa satte stemningen

Voldsepisoder

Det sitter søndag formiddag to menn i politiarresten som følge av de to voldsepisodene, opplyser krimvaktleder Arve Vagnild. Den ene mannen, som er i underkant av 20 år, fikk politiet melding om i forbindelse med arrangementet.

- I utgangspunktet gjaldt dette noe tilforlatelig, men når politiet tok kontakt med ham så tok det av i feil retning, sier krimvaktlederen og opplyser at saken omhandler vold mot offentlig tjenestemann.

Den andre mannen som ble pågrepet, skal ha angrepet en annen mann i en undergang i Granåsen.

- En mann skal ha blitt slått i ansiktet. Det medførte at han i en kort periode var bevisstløs. Etter å ha fått vitneobservasjoner fikk vi pågrepet en mann i 40-årene for dette, sier Vagnild.

Politiet skal nå ta kontakt med den fornærmede og få hans versjon av det som skjedde. De to mennene som sitter i arresten skal avhøres søndag.