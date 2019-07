Musikal om jenta som ble tatt av havørna

Saken oppdateres.

LEKA: Øya Leka lengst nord i Namdalen har mye historie å ta av. De senere årene har Herlaugsgildet hatt suksess med spelet om kong Herlaug som lot seg begrave levende i stedet for å overgi seg til Harald Hårfagre. I år kan de lokke med noe helt annet enn vikingtid.

Musikalen «Ørnerovet» er basert på historien om Svanhild (senere gift Hartvigsen), en treåring som en varm sommerdag i 1932 ble tatt av ei havørn. Folk gikk manngar, og etter mange timer var det letemannskap som fant jenta på ei fjellhylle, like under et ørnereir. Kjolen hadde revnet på grunn av ørneklørne.

Historien har vært gjenstand for debatt. Ornitologer har tvilt på om ei ørn er i stand til å frakte et menneskebarn så langt. At Svanhild kom levende fra det, virker også utrolig. Lekværinger, mennene som fant henne og Svanhild sjøl, har holdt på at hendelsen er sann. Det hadde vært umulig for en treåring å komme seg opp på hylla for egen maskin.

- For at forestillingen skulle bli mer familievennlig, har jeg skrevet om historien slik at Svanhild faktisk ender i ørnereiret og blir venn med to ørnunger, forteller Bjørn Sigurd Larsen som har skrevet musikk og manus til «Ørnerovet».

10 år gamle Emma Furre Solberg, som spiller Svanhild, synes historien er skummel, men er ikke redd før ørn.

- Jeg tenker mer på hvor livredd Svanhild måtte ha vært. Tenk at hun overlevde. Heldigvis endte det bra, sier Emma.

«Ørnerovet» har urpremiere fredag, og spilles lørdag 20. juli og søndag 21. juli.