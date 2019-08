I fjor søkte 500 om å spille på denne festivalen. Nå leter de etter nye trønderske talenter

Det viste seg at politikerne ikke var klar over kuttene Er det administrasjonen eller politikerne i Trondheim kommune som styrer?

Trondheim Calling feirer tiårsjubileum neste vinter. Helga 31. januar – 1. februar 2020 fylles små og store scener i Trondheim med ny musikk fra hele landet.

Fortsatt er en stor del av musikkprogrammet forbeholdt usignerte artister fra hele Norge. Søndag 1. september, ved midnatt, er det siste frist for å sende inn demolåter, skriver Trondheim Calling i en pressemelding.

«Originalitet, gode låter og eksportpotensial»

I fjor var det 500 søkere og 19 som fikk sjansen etter juryens demoutvelgelse. Trønderske Adrees, Jonas Ledang, Hey Gloria og Kings of the Valley var noen av artistene som fikk vise seg frem for bransjefolk og et musikkinteressert publikum på ulike scener i Trondheim sentrum. Ifølge festivalen var 8000 besøkende innom festivalen, som består av både konserter og en konferansedel, sist vinter.

Kriteriene for demoartistene er at du må være bosatt i Norge. Unge og uetablerte artister under 27 år prioriteres. Alle sjangre vurderes og det er heller ikke noe krav om du må ha spilt konsert eller gitt ut plate før. Juryen «ser etter artister med originalitet, gode låter og eksportpotensial som plate og liveartist», heter det i pressemeldingen.

- Du kan spare mange kostbare promo-turneer gjennom at vi samler bransjen for en og samme konsert hvor det er flust av alt fra festivaler til internasjonale plateselskap som alle har lyst å oppdage ny norsk musikk, sier festivalsjef Thomas Ryjord i pressemeldingen.

Demosuksess for Mall Girl

For artister som Virkelig, Combos, Amanda Tenfjord, Mall Girl og Pom Poko ble Trondheim Calling et viktig springbrett som sikret dem bookingbyrå, management og platekontrakt.

Mall Girl, som var en av årets artister på Pstereofestivalen, fikk også muligheten til å spille på Roskildefestivalen etter sin opptreden sist vinter.

«Med alt fra vuggende palmestrandsstemning til skarp forvrænget guitar, smadreoutroer og komplekse trommebeats gav Mall Girl virkelig en overraskende, højenergisk og stemningsmættet koncert tirsdag aften på Rising-scenen», skrev det danske nettstedet Soundvenue etter bandets konsert i Danmark.

Demoartistene fra Trøndelag får også delta på et samlingsbasert program hvor artistene får mentorhjelp fra rutinerte musikere og kursing i alt fra markedsføring, preproduksjon og karriereplanlegging.

De utvalgte demobandene annonseres tidlig i oktober, mens de første artistene til jubileumsfestivalen slippes 19. september.