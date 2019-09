Denne helga feirer Olavshallen med gratis kultur i hele førsteetasjen

Saken oppdateres.

Medlemsorganisasjonen Norske kulturhus fyller 25 år og markerer det med en nasjonalt kulturhusdag 7. september. Organisasjonen har 130 medlemmer over hele Norge og de aller fleste kulturhusene feirer med ett eller flere arrangement. Olavshallen runder 30 år i september og fyller «alle» rom i førsteetasjen med konserter, aktiviteter, dans, musikk og kultur for barn mellom 3 og 12 år.

- Vi ønsker å vise at vi kan fylle kulturhuset med kultur og gi byens befolkning et alternativ til hva huset kan brukes til og skape god stemning, sier program- og markedssjef i Olavshallen, Marit Glimstad.

Midt oppi den store debatten om Olavshallens fremtid, ønsker hun å vise frem at det er et levende hus med potensial for enda mer kunstnerisk aktivitet.

Dette er programmet for dagen:

Embla med barnesangskatten, gamle sanger i ny drakt. En lignende forestilling ble fremført under Olavsfestdagene i fjor, under navnet til NRKs store barne-TV-satsing «Sangfoni». Cinemateket viser «Sherlock jr.», en stumfilm med Buster Keaton. Musikalfabrikken skal lære bort sang og dans i musikalform, mens Rabalderdans holder interaktiv barnedansforestilling. Sirkusskolen med elever og lærere fra kulturskolens avdeling for scenekunst er også på plass. De låner bort utstyr og instruerer barn i ulike sirkusgrener.

Samme dag arrangeres Språk- og kulturfestivalen og Passion for Ocean.

- Vi håper så mange som mulig tar turen til byen innom alle de tre festivalene! sier Glimstad.