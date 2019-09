- Hvem saltes det egentlig for på sykkelveiene? Ikke for oss syklister i hvert fall

Anne B. Ragde topper bestselgerlisten for tredje uke på rad

Saken oppdateres.

Det er med den sjette og siste boken i det folkekjære romanverket om familien Neshov at forfatteren nå har skapt lesefeber.

Boken kom 6. september og siden har den vært landets mestselgende roman. Den inntar førsteplassen på Bokhandlerforeningens bestselgerliste for skjønnlitteratur.

Romanen er hittil trykket i 42 500 eksemplarer, melder Forlaget Oktober.

LES OGSÅ: Anne B. Ragde fortalte tårevått om hjerneslaget i sommer

I år er det 15 år siden første bind i serien utkom. Siden da har bøkene om Neshov-slekten blitt rene folkelesningen med et samlet opplag på intet mindre enn 1,3 millioner bøker. De er oversatt til 23 språk og er solgt i over to millioner eksemplarer i utlandet.

På listen over bestselgende skjønnlitteratur akkurat nå, finner vi Jørn Lier Horsts siste stikk ut, «Illvilje» på andreplass.

Deretter avslutter titlene «Byens spor: Skyggeboken» (Lars Saabye Christensen), «Gileads døtre» (Margaret Atwood) og «Hun som må dø» (David Lagercrantz) topp fem.

Her kan du lese vår anmeldelse av boka.