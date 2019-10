«Broen»-skuespiller så Astrups malerier, takket ja til hovedrolle i ny film

Tyven (51) som ødela barneforestilling er også siktet for bilinnbrudd og for å ha satt dødelig overdose

Filmen har kinopremiere fredag, og beskrives som et storslått, biografisk drama viet prestesønnen og maleren Astrup (1880–1928) – kjent for sine ikoniske midtsommernattsbildene med sankthansbål, livsglede, dans, alkohol og erotikk.

Astrup levde og virket samtidig med Edvard Munch, men nådde ikke ut på samme vis. Det er først i de senere årene har Nikolai Astrups kunst vært vist på store utstillinger både ute og hjemme.

– Det var fantastisk å gå i Astrup sitt geniale, kunstneriske sinn. Jeg så bildene, så ble jeg helt sikker på å takke ja til rollen. Han var et stort menneske, sier hovedrolleinnehaveren til NRK.

Også prestesønn

Thure Lindhardt er dansk, men «Flammen over Jølster»-regissør Pål Øie var aldri i tvil om at det måtte bli ham.

– Han er en skuespiller i verdensklasse og selv prestesønn, uten sammenligning for øvrig. Vi møttes og fant tonen. Han ville finne sin egen Nikolai Astrup, og jeg skjønte han kunne finne karakteren på en veldig fin måte. Jeg kunne ikke la denne muligheten gå fra meg og har aldri angret et sekund siden, sier Øie og legger til:

– Nikolai Astrup nedstammer fra Danmark. Han snakket jølstradialekt, men kunne slå om til riksmål alt etter hvem han snakket med, ikke helt ulikt dansk.

Fra villmark til malere

Øie, kjent fra «Villmark»-filmene, laget i 2015 en dokumentar om maleren Lars Hertervig, kalt «Lysets vanvidd». Nå melder han seg med en biografisk kinofilm, som handler om mer enn bare hvordan den folkekjære kunsten ble til.

– Filmen formidler også hans menneskesyn og levemåte som er høyaktuell for oss i dag nå når vi opplever at naturen begynner å slå tilbake. Nikolai levde i harmoni med naturen rundt seg. «Naturen har alt vi trenger», sa Nikolai Astrup som hadde en veldig streng prestefar, med et kall som hadde gått i arv i generasjoner. Men Nikolai snudde ham ryggen og så heller det guddommelige i naturen – ikke i himmel og helvete. Astrups kunst trenger ikke å gå omveier via hjernen. Den går rett i hjertet og forblir der, fastslår Øie overfor NTB.

Møtte sønnen

Da « Astrup – Flammen over Jølster » sist helg hadde førpremiere på Astruptunet, Astrups hjemgård der kunsten ble til, fikk Thure Lindhardt møte malerens yngste sønn, som også heter Nikolai Astrup (93).

Astrup sa til NRK at han synes det er stas at faren nå får den hederen og kjendisstatusen han aldri fikk da han levde.

– Jeg synes han laget bedre grafikk enn Munch, sier sønnen.