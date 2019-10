4Sound åpner dørene igjen fredag

«Jeg kaster et blikk over skulderen for å være sikker på at vi ikke blir invadert» 5

Saken oppdateres.

Sist uke slo 4Sounds eiereselskap, Music Retail Holding, seg konkurs. Selskapet sto bak de åtte butikkene i musikkjeden 4Sound, som blant annet har en butikk i Fjordgata 1 i Trondheim.

Drives av tidligere eiere

Torsdag meldte fagbladet Elektronikkbransjen at en gruppe bestående av tidligere eiere kjøpt tilbake butikkene.

– Det er en glede å kunne informere om at den norske delen av 4Sound-kjeden er tilbake på norske hender. Etter at butikkene har vært stengt i tre dager på grunn av varetelling, åpner de igjen i morgen. Inntil videre blir det videre drift i Bergen, Sandnes, Stavanger og Trondheim, de to butikkene i Oslo og den på Gjøvik, mens vi i Tønsberg har valgt å ikke åpne igjen. Derimot kan det bli aktuelt å senere åpne igjen i Tønsberg, på en ny lokasjon, sier Magne Iversen til fagbladet.

Han forteller videre at det har vært svært hektisk og at de raskt har etablert selskapet Gitarhuset 4Sound Norge Holding AS. I selskapet er blant andre Falck-familien i Trondheim inne på eiersiden, sammen med Jan Terje Fosse som er tidligere eier av butikken i Bergen, Morgen Johnsen som også eier Morgan Instrument AS og Magne Iversen.

– Vi har kjøpt selskapet med lager, løsøre og innbo, merkevaren og nettbutikken 4sound.no, og vil drive videre i det norske markedet, sier Iversen til Elektronikkbransjen.

Åpner dørene fredag

4Sound Trondheim meldte på sin egen Facebook-side at de åpner butikken igjen allerede fredag.

- Tusen takk for all støtte og fine ord. Vi gleder oss til å se dere i butikken igjen, skriver 4Sound.

Selv om 4Sound Trondheim solgte godt i 2018 har den likevel gått med underskudd de senere årene.

- Vi har hatt god utvikling i omsetningen de siste årene, men inntjeningen er likevel en stor utfordring i vår bransje, og vi har gått med såpass underskudd at vi ikke klarer å drive verken butikken eller kjeden videre, sa landssjef for 4Sound Norge Simon Larsen til Adresseavisen sist uke.

Butikken i Trondheim er den nest største i 4Sound-kjeden, og er for mange kjent som Tre45, men ble innlemmet i 4Sound-kjeden i 2008. Butikken har eksistert i 30 år og hadde i 2018 sitt beste år siden 2010, med 30 millioner kroner i omsetning.

