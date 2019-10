Sjefredaktøren i Morgenbladet går av etter konflikt

Saken oppdateres.

Etter at det i lengre tid har vært konflikt mellom ansatte og ledelse i Morgenbladet, varsler sjefredaktør Anna B. Jenssen sin avgang.

Dette opplyser hun i en pressemelding mandag, skriver Medier24.

«Jeg er lei meg for at jeg ikke lenger klarte å stå i dette. Det ble etter hvert tydelig for meg at motstanden var så massiv, og så mangefasettert, at det i praksis var ødeleggende for både den daglige driften av Morgenbladet, for gjennomføringen av strategien og for meg selv», heter det blant annet i pressemeldingen.

Morgenbladet har i lengre tid strevd med en konflikt mellom ansvarlig redaktør Anna B. Jenssen og redaksjonen. Den har tilspisset seg ytterligere etter at ledelsen bestemte seg for å kutte kostnader med 8 millioner kroner og gi ni ansatte sluttpakke.