Da Sonja ble gravid som 16-åring, trodde hun aldri at hun skulle få fast jobb. Nå er hun butikksjef

- Det er jo kjempestas å bli nominert! Det å tenke på at noen har sett meg og det jeg har gjort for andre betyr utrolig mye. Men det er ikke den eneste grunnen til at jeg synes at mangfold er viktig. Jeg fikk selv en tøff start på arbeidslivet, og ønsker å hjelpe andre som er i samme situasjon. sier Moen.

Ingen utdanning

Mandag startet nominasjonsrunden til Årets trønder 2019. Da Moen fikk vite at hun var foreslått, ble hun ganske overrasket.

«Sonja fortjener å skinne, og ved å dele hennes historie håper jeg flere næringslivsledere blir inspirert til å bidra i inkluderingsdugnaden», er noe av det som står i begrunnelsen for nominasjonen.

Moen forteller at hun alltid har vært opptatt av å ha mangfold i butikken sin. Moen hadde ikke det letteste utgangspunktet selv, da hun ble mor som 16-åring. Utenom ni år med grunnskole, hadde hun ingen utdanning. Hun skjønte at hun havnet langt bak i køen med jobbsøkere, men bestemte seg for å gi det en sjanse. Etterhvert fikk hun en deltidsstilling hos KIWI.

- Det at jeg ble sett for den jeg er og hva jeg fikk til - uavhengig av bakgrunn og bagasje - var utrolig viktig for meg. Ti år etter ble jeg butikksjef, og bestemte meg for å gjøre det samme for andre. For det betydde så mye for meg å få den muligheten.

Flere i fast jobb

KIWI-butikken på Stjørdal har til sammen 14 ansatte. Fem av dem som jobber der har fått fast jobb etter arbeidstrening. Én av dem er 25 år gamle Aleksander Skjerve Haarberg, som har Downs syndrom og jobber som sjef for tørrvareavdelingen.

- Mitt fokus er at de ansatte skal bli sett for jobben de har gjør, og ikke for hvilke titler de har. Å få lov til å vise frem Aleksander og alt det han får til, betyr mye for meg. Han er like samfunnsnyttig som hvem som helst, og det håper jeg at folk kan la seg inspirere av.

- Gitt meg utrolig mye

Hun håper at hennes mangfoldige butikk kan gi andre inspirasjon til å ansette ulike mennesker.

- Mange tror det fører til mer arbeid å ansette noen med et vanskeligere utgangspunkt, eller vegrer seg fordi det høres vanskelig ut. Men det er det absolutt ikke. Det gjør derimot utrolig mye godt for arbeidsmiljøet, både for meg som leder og kollegaene mine. Det har gjort meg til et bedre menneske.

Hun tror at hun er foreslått til Årets trønder fordi hennes inkludering betyr noe for folk, både for kunder og de som jobber der.

- Jeg tror at man må ha gjort noe som har betydd mye for flere for å vinne Årets trønder. At man tenker på dem som står litt utenfor også, for det er mange av dem. Jeg lover at jeg kommer til å fortsette med dette så lenge jeg driver butikk. For det har gitt meg utrolig mye.