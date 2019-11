Norah (11) er den eneste i jentegjengen som driver med dette

Saken oppdateres.

Høye brak kan høres inne i Trikkestallen skatepark idet skateboard og sparkesykler treffer bakken. Blant mange fryktløse gutter står elleve år gamle Norah, som for første gang skal skate i en skatepark. Til helgen skal hun nemlig på sin aller første skatecamp, og ønsker å øve før den store helgen.

– Det gleder jeg meg veldig til.

6 års-jubileum

Midt i hallen står Norah på skateboardet sitt, med en gutt ved siden av seg. De kjenner hverandre ikke fra før av.

–Vi gikk bort og spurte om han kunne hjelpe Norah litt, sier Lise Gundersen som er moren til Norah.

Filip Rian, som gutten heter, synes det er mangel på jenter i skatehallen.

– Det var bare hyggelig å kunne hjelpe Norah. Jeg skulle ønsket at flere jenter turte å satse mer.

Til helgen arrangeres det skatecamp for jenter i Trikkestallen i Trondheim. For sjette året på rad skal hallen bli fylt opp med 50 skateinteresserte jenter, som ønsker å lære seg sporten bedre. Deltakerne kommer fra rundt om i hele landet, noen til og med helt fra Sverige. Den yngste som skal delta er åtte år, og den eldste er 42 år.

En sparsom sport

Lise står tålmodig på sidelinjen og observerer datteren med stolte øyne. Hun forteller at hun er glad for at Norah har valgt å drive med skating, mye fordi det er en rimelig sport. Lise som er tobarnsmor og student synes flere aktiviteter kan bli for dyre.

Er du redd for at Norah skal skade seg når hun skater?

– Jeg synes ikke skating er skumlere enn andre idretter, for eksempel ridning. Man kan skade seg når som helst, man får kanskje en del skrubbsår når man skater, men det går fint.

– Jeg brakk nesa en gang, men det var fordi jeg falt ned trappa, sier Norah fnisende.

Gutter kan fort bli for voldsomme

Arrangør Susann Andersen, forteller til Adresseavisen at skatemiljøet er mannsdominert, og at de har sett at det har hjulpet å arrangere slike arrangementer.

– Det er en trygg arena å starte på, fordi det fort kan bli brutalt med gutter. Er man ei jente på 12 år som skal skate for første gang, og det er mange gutter som er superflinke der, er det vanskeligere å tørre å satse.

Kommunen stiller også krav til Trikkestallen om at en kveld i uka skal forbeholdes jenter, forteller Andersen.

– Jeg har ingen venninner som skater, og guttene kan bli litt voldsomme, sier Norah.

Har store mål

Norah kikker lengselsfullt utover det som ligner på et tomt basseng. Gutter på sparkesykler kjører frem og tilbake, opp og ned i det bratte hullet. Noen snubler og faller idet de lander på bakken.

– Okei, det ser litt skummelt ut likevel, ler Lise nervøst når hun ser utover bowlen.

Norah håper hun kan få seg nye venninner som også er interessert i skating, men målet med campen er å tørre å skate i bowlen.

Hun ønsker også å lære seg forskjellige triks. Jenteskatecampen gjør kanskje at veien mot målet blir enklere.