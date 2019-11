Anne B. Ragde kaller det å bli nominert til Bokhandlerprisen for en skikkelig boost

Gikk fra nivå fire til å bli toppscorer for elitelag. Nå mener hun et samarbeid med RBK er helt nødvendig

Fredag takket hun for nominasjonen via Forlaget Oktobers Instagram-konto:

– Hei! Anne B. Ragde her. Jeg er jo nominert for «Datteren», og det er jeg så utrolig, utrolig glad for. Jeg har jo vært syk siden 4. juli, og det er en sånn input, og en sånn boost, det å bli nominert, sa forfatteren.

Ragde ble i sommer rammet av hjerneslag. 14. september stilte hun opp på et bokbad på Trondheim folkebibliotek.

- Jeg følte meg dårlig i den perioden. Måtte støttes når jeg skulle på do. Men jeg skjønte ikke hva det var. Jeg gikk tur med hunden og skjønte ikke at halsbåndet var sånn som forlenger seg. Jeg var forvirret. Vel ute på fortauet gikk jeg mot høyre hele tiden. Gikk på parkerte biler, klatra nærmest på dem, fortalte Ragde til 350 spente lesere og hele Presse-Norge som var til stede.

- Det var veldig deilig å få fortalt alle om denne sykehistorien. Dette er det eneste bokarrangementet på denne boka, så jeg hadde gledet meg, sa Ragde til Adresseavisen da hun satte seg til for å signere bøker etter sceneseansen.

Dette er bøkene som er nominert:

Anne B. Ragde - «Datteren». I boka har odelsjenta Torunn fra Neshov gård endelig fått sin historie fortalt. Mottakelsen av boka fikk blandede kritikker. Vår anmelder mener at hovedpersonen virkelig kommer inn under huden på leseren, men at boka først og fremst er for fansen av Neshov-serien.

Nina Lykke - «Full spredning. En legeroman». Boka ble veldig godt mottatt, og fikk en sekser av vår anmelder, som mener boka er en «Alle tiders lesefest», at den er skarp, sanselig og svært underholdende om fastlegen Elins utroskap og de opprørende hendelsene i kjølvannet av det. Nina Lykke har også hatt flere personlige prosjekter på gang, deriblant yoga og økobonde. Les portrettet av henne her.

Lisa Aisato - «Livet - illustrert». Aisato har tidligere samarbeidet blant annet med Maja Lunde om boka «Snøsøsteren», som i 2018 ble årets mest solgte bok. Denne gangen er hun ute med eget prosjekt.

Lars Saabye Christensen - «Byens spor - skyggeboken». Boken fikk god mottagelse av vår anmelder, som mener dette er Saabye Christensen på sitt beste: «En mollstemt Lars Saabye avslutter en trilogi som er blant forfatterskapets desiderte høydepunkt, med en roman som ikke ligner noe annet, samtidig som den binder sammen hans litterære univers.»

Helene Flood - «Terapeuten». Boka fikk en god mottakelse av vår anmelder, som skriver: «Et drevet og godt krimplott får selskap av et originalt og medrivende psykologisk portrett av en hardt prøvet hovedperson.»

Maja Lunde - «Przewalskis hest». Vår anmelder mener dette om boka: «Forfatteren fortsetter med sitt kompromissløse verste fall-scenario, men uten å utdype eller komme videre.» Les anmeldelsen her.

Agnes Ravatn - «De sju dørene». Denne boka mener vår anmelder er «en helt suveren roman», og skriver: «Spennende, morsom og original roman, som blant mye annet er et nådeløst harselas over hvordan det norske byborgerskapet anno 2019 lever sitt liv.»

Kristin Valla - «Ut av det blå». Vår anmelder mener denne boka var en god debut, men at den hadde sine mangler: «Lite fengende om traumatisk barndom, klassesamfunn og identitet.» Les anmeldelsen her.

Marie Aubert - «Voksne mennesker»

Linn Strømsborg - «Aldri, aldri, aldri»

Bokhandlerprisen deles ut 19. november på Litteraturhuset i Oslo.