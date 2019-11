Nå har juryen bestemt seg for fem finalister

Småbarnslivets møte med interiør kan være et sjokk. Her er hjemmene bak fasaden

Saken oppdateres.

- Det har vært en fin formiddag med kjempefine diskusjoner, så ble vi jo ganske så enige ganske så fort. Jeg tror vi landet på ei liste som speiler Trøndelag på en bra måte, sier juryleder Bjørn Tore Grøtte.

Mandag formiddag satte juryen for Årets trønder seg ned og diskuterte seg frem til de fem finalistene i årets konkurranse. På forhånd hadde juryen fått en liste med nesten 400 ulike navn, noe som er rekord. Da stod det bare igjen å velge de fem som skal kjempe om å stikke av med seieren.

LES OGSÅ: Se hele lista: Rekordmange er foreslått til Årets trønder

- Har dere krangla?

- Nei, vi har faktisk ikke det! Jeg synes juryen i år er både konstruktiv og morsom. Det er ingen som har verken slått i bordet eller truet med å gå, men det er «kjeftsterke» folk i juryen - så det har vært en artig dag, sier Grøtte, som er juryleder for første gang.

Uten å avsløre hvem de fem finalistene er, kan jurylederen si at de er nokså ulike:

- Jeg tror at alle som enten leser resultatet i avisen eller ser det på TV, finner én de kan identifisere seg med. Og forhåpentligvis ønsker å stemme på, sier han.

Endret jury

Den observante leser har kanskje lagt merke til at juryen har endret seg siden oppstarten av Årets trønder i år. Morten Hegseth og Ståle Gerhardsen ble i siste liten erstattet av Rachel Nordtømme:

- Jeg hadde en god samtale med Morten og Ståle før helgen, hvor jeg ba de gå ut av juryen, fordi vi hadde lyst til å kunne diskutere deres kandidatur på møtet i dag. Istedet fikk vi Rachel Nordtømme med oss i arbeidet. Hun var sporty og steppet inn på kort varsel, forklarer Grøtte.

Nordtømme er med i juryen for første gang. Hun forteller at hun ble glad da hun fikk spørsmål om å steppe inn i siste liten:

- Det er veldig artig å bli spurt om å få være med. Det er jo stas å være med på å kåre Årets trønder, og vi hadde et veldig trivelig møte. Selv om det var nesten skuffende lite temperatur, ble det også en del gode diskusjoner, ler hun.

- Sloss for våre egne

I fjor var det Marit Bjørgen som fikk prisen, etter å ha blitt finalist for sjette gang.

Hvem de fem finalistene er, blir ikke avslørt før uka før jul. Da vil finalistene presenteres både hos NRK Trøndelag og Adresseavisen, og folket kan være med å stemme på sin favoritt gjennom romjula. Vinneren av Årets trønder kåres på Adresseavisen og TSO's nyttårskonsert 10. januar.

Guri Hetland sitter i juryen for andre år, og sier at hun er fornøyd med de fem finalistene - også i år.

- Har du noen spesielle du har kjempet ekstra hardt for?

- Vi har alle slåss for de vi hadde på våre egne lister, så det har jeg vel. Jeg synes det er viktig at det er noen idrettsutøvere på listen også, samtidig som det er viktig at alle gruppene blir representert. Det føler jeg at vi har fått til, sier Hetland.