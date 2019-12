Flere hundre i fakkeltog for Ari Behn

Emil Iversen frykter at Tour de Ski er over

Saken oppdateres.

Toget gikk fra Høyvekta i Moss klokken 17, og skal ende opp ved Moss kirke.

– Vi var veldig glade i Ari og vil gjerne hedre ham. Vi er mange som fortsatt er i sjokk, og da kan det være fint å samles og prate. Jeg følte at dette var noe jeg bare måtte få til, sa initiativtaker Heidi Sjøstrøm til NRK fredag.

Sjøstrøm gikk på ungdomsskolen og videregående med Behn.

Ifølge kanalen hadde arrangørene kjøpt inn 450 fakler på forhånd.

– Det er umulig å ikke bli rørt av dette. Det er et tydelig behov for folk å komme sammen i sorgen og vise medfølelse til Aris familie og nærmeste. Så kan vi bare håpe at det kan være til trøst i denne situasjonen, sier ordføreren i Moss, Hanne Tollerud, til NRK.