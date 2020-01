Her er de første deltakerne i Melodi Grand Prix 2020

Dommersjefen håper nye regler gjør at flere forstår hands. «Det har vi hørt før» svarer ekspert

MGP er i jubileumsåret utvidet med fem delfinaler i tillegg til den store finalen i Trondheim 15. februar. Artistene som deltar i de andre delfinalene gjøres kjent hver mandag i ukene fremover. Men først ut er de fire artistene fra Sørlandet.

Geirmund Hansen: «Come Alive»

Tekst og melodi: Eric Lumiere, Jonas H. Jensen og Niklas Rosstöm

Geirmund Hansen (31) er fra Stavanger, men flyttet til Kristiansand i 2013. Han er utdannet ved Universitetet i Agder ved institutt for rytmisk musikk.

Geirmund jobber både som låtskriver og artist, og som vokalpedagog på KV Vennesla og ved Universitetet i Agder. Hans første TV-opptreden var under åpningen av Kilden Konserthus i Kristiansand der han fremførte sin egen låt, «Theatre» sammen med Kristiansand Symfoniorkester. Gjennombruddet som artist kom i The Voice i 2013 der han kom til live-rundene.

Geirmund har engasjert seg i arbeidet til Stine Sofie-stiftelsen. I 2017 skrev han låten «Ser du meg» som en gave til stiftelsens senter i Grimstad.

Geirmund har de senere årene jobbet seg opp i musikk-Norge som vokalist i bandet Rendezvous Point og som soloartist. Han gjør regelmessig event-oppdrag sammen med Need Music og Bryggebandet, samt solokonserter. Han planlegger nå flere utgivelser som soloartist.

Kim Rysstad: «Rainbow»

Tekst og melodi: Knut Bjørnar Asphol og Kim Rysstad

Kim Rysstad (38) er fra Valle i Setesdal og er en spellemannsnominert kveder dypt forankret i folkemusikken. Gjennom høsten og vinteren 2019 har han blitt kjent for hele det norske folk gjennom sin deltakelse i «Stjernekamp» der han gikk til finalen.

Kim deltok i Melodi Grand Prix 2012 med låten «Så Vidunderleg». Gjennom et samarbeid med selveste London Philharmonic Orchestra og juleplaten «Snøen laver ned» markerte Rysstads sitt 10 års jubileum som plateartist i 2017.

Debutplata «Tak hardt uti hand» fra 2007 ble kåret til Årets soloalbum under Folkelarm og andreplata «Vegen» ble nominert til Spellemannprisen i 2011.

Lisa Børud: «Talking About Us»

Tekst og melodi: Jimmy Jansson, Anderz Wrethov, Maia Wright og Laurell Barker

Lisa Børud spilte inn sitt første album som femåring og ble fra da av kristen-Norges store barnestjerne med over 120.000 solgte album. Hun vokste opp i den særdeles musikalske Børud-familien, og sammen turnerte de rundt omkring i hele Norge. I løpet av 12 år gav hun ut åtte album, to DVD-er og to samlealbum.

Etter at hun ble ferdig ved hiphop-danselinjen på Bårdar i Oslo tok karrieren ny fart i forbindelse med Lisas deltagelse i NRKs Stjernekamp. Der gjorde hun suksess med en rekke fantastiske sang- og dansenummer.

I 2018 danset og sang Lisa bak Alexander Rybak i den internasjonale finalen av ESC i Portugal.

Før jul var hun med på julekonsertturnéen «Stille Natt Hellige Natt».

Raylee: «Wild»

Tekst og Melodi: Andreas Stone, Anderz Wrethov og Laurell Barker

Raylee Charlotte Kristiansen (22) fra Tromøy i Arendal ga ut sin første plate allerede som 11-åring. Da var hun kjent som barnestjernen «Lotta». Sangen «Hvem eier» er streamet over 1,2 millioner ganger på YouTube.

Raylee både synger og danser. I 2008 spilte hun hovedrollen i musikalen «Annie».

De siste årene har Raylee etablert seg som voksen artist, og har gitt ut flere låter. Hennes første selvskrevne låt på engelsk, «Love Me», kom ut i 2017.

Raylee har vært med i Stjernekamp på NRK i 2014, og i 2015 deltok hun i Melodi Grand Prix med låten «Louder». I 2016 danset hun seg til en tredjeplass i «Skal vi danse» på TV 2.

Her er de fem forhåndskvalifiserte artistene

Av årets totalt 25 låter har en fagjury plukket ut fem bidrag som går rett til finalen i Trondheim 15. februar. Selv om disse artistene ikke må konkurrere om en plass i finalen, vil hver av dem opptre med sin låt i en av delfinalene.

Sondrey: «Take My Time»

Tekst og melodi: Ola Frøyen, Eric Lumiere og Terchi Pippuri

R B/Soul-artisten Sondre Mulongo Nystrøm (25) er med i MGP for første gang. I 2016 sikret han seg platekontrakt da han var med i «The Stream» på TV 2, og i 2019 kom han på tredjeplass i «Stjernekamp» på NRK. Hans mest strømmede låt er «Fordi jeg elsker deg». I 2019 slapp han låten «A Darker Life».

Sondre vokste opp på Øyer i nærheten av Lillehammer. Han er sprinter på 100- og 200-meter og har deltatt i en rekke nasjonale mesterskap.

I fjor studerte han på LIMPI på Lillehammer, som ble startet av produsentduoen Stargate. I år er han aktuell med et album med 16 låter. Musikken hans er inspirert av japansk kultur og anime, MJ, Daft Punk og urban musikk fra Canada. I tillegg til å være artist er han medlem av et musikkollektiv kjent som SAFEHOUSE som lager musikk til K-Pop-verdenen.

Låten slippes 10. januar og Sondrey opptrer i delfinale Sørlandet lørdag 11. januar.

Didrik Emil: «Out of Air»

Tekst og melodi: Fredrik Boström, Mats Tärnfors, Niklas Lundin og Didrik Solli-Tangen

Brødrene Solli-Tangen vokste opp utenfor Porsgrunn i Telemark. De har hatt stor suksess med konserter og sommershow, og de siste årene har de jobbet sammen om forestillingen «En broderlig aften».

Didrik (32) er utdannet klassisk sanger fra Barratt Due Musikk­institutt, der han ble uteksaminert i 2010 med topp­karakter. Samme år fikk han sitt nasjonale gjennombrudd da han vant Melodi Grand Prix med låten «My Heart Is Yours» og representerte Norge på hjemmebane i Eurovision Song Contest.

I etterkant av ESC har han gjort en rekke opptredener både i inn- og utland og sunget duett med José Carreras. Didrik kom til finalen i Stjernekamp og har vært programleder for «Skal vi danse» på TV 2.

Emil (28) ble som 19-åring tatt opp på bachelorprogrammet for utøvende sangere ved Barratt-Due Musikkonservatorium i Oslo. Allerede to år senere ble han tatt opp til Statens Operahøgskole i Oslo, som en av de yngste søkerne gjennom tidene.

I 2013 deltok han i MGP sammen med metallbandet Gromth. Han har siden vært med i flere TV-programmer, og gjør konserter og operaroller over hele landet.

Låten slippes 17. januar og Didrik Emil opptrer i delfinale Øst-Norge lørdag 18. januar.

Akuvi: «Som du er»

Tekst og melodi: Beatrice Akuvi Kumordzie og Andreas Stone

Beatrice Akuvi Hosen Kumordzie (25) er en artist, låtskriver og entertainer med norsk-ghanesisk bakgrunn. Hun vokste opp i Asker i et hjem fylt med musikk. Søsteren Anna-Lisa deltok i MGP 2019 der hun kom til gullfinalen, og de to søstrene fikk tidlig være med faren på musikkoppdrag der tradisjonell afrikansk musikk sto i sentrum.

Tekstene til Akuvi er slik hun selv beskriver det, som sider tatt ut av dagboka hennes og satt melodi til. Lydbildet sitt fant hun på en fire år lang reise i Sør-Afrika, der hun studerte fred, konflikt og religion. På denne musikalske reisen plukket hun opp elementer fra tradisjonell sørafrikansk gospel, vestafrikansk afropop og amerikansk hip hop og R B. Resultatet er det hun kaller «reggae-infuced neo-soul».

I 2019 har Akuvi vært med på «Beat for Beat», opptrådt på festivaler og gitt ut to singler.

Låten slippes 24. januar og Akuvi opptrer i delfinale Midt-Norge lørdag 25. januar.

Ulrikke Brandstorp: «Attention»

Tekst og melodi: Christian Ingebrigtsen, Kjetil Mørland og Ulrikke Brandstorp

Ulrikke Brandstorp (24) fra Sarpsborg ble for alvor kjent for det norske folk med andreplassen sin i Stjernekamp i 2018, og har senere vært å se blant annet i «Adresse: Tel Aviv», «Håp i ei gryte» og på «Idrettsgallaen» der hun hyllet Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen med en emosjonell opptreden.

Ulrikke er kjent for mange fans av MGP. Hun deltok i 2017 og kom til gullfinalen med låten «Places».

Sommeren 2019 gjestet hun «Allsang på Grensen» hvor hun sammen med Ben Adams fra A1 sang hitlåten «Shallow». Duetten har blitt sett over 2 millioner ganger på nett, og ble sommerens store snakkis.

Hele høsten 2019 og ut mars 2020 er Ulrikke å finne på Folketeateret i Oslo. Der spiller hun Liesl som er en av hovedrollene i oppsetningen av «Sound of Music».

Låten slippes 31. januar og Ulrikke opptrer i delfinale Vest-Norge lørdag 1. februar.

Tone Damli: «Hurts Sometimes»

Tekst og melodi: Helge Moen, Jim Bergsted, Jethro Fox og Tone Damli

Tone Damli (31) entret den norske musikkscenen da hun som 16-åring deltok i talentprogrammet Idol i 2005. Senere samme år ga hun ut debutalbumet «Bliss» som solgte til gullplate. Nå har hun gitt ut fem album, og solgt til platina flere ganger. Hun har også vært Idol-dommer i to sesonger og kom til finalen i «Skal vi danse» på TV 2 i 2006.

Tone var med i MGP med sangen «Butterflies» i 2009. Hun kom på andreplass i finalen, kun slått av Alexander Rybak som vant med «Fairytale». Tones sang solgte til platina og lå på VG-lista i 17 uker.

I 2013 deltok hun i den svenske versjonen av MGP, «Melodifestivalen», med låten «Hello Goodbye» som hun framførte sammen med Erik Segerstedt.

Tone er fra Sogndal i Sogn og Fjordane, og gikk på musikk, dans og dramalinja ved Firda videregående skole.

Låten slippes 7. februar og Tone Damli opptrer i delfinale Nord-Norge lørdag 8. februar.

Hvem er de 16 andre artistene?

Delfinale Øst-Norge 18. januar: Artistene gjøres kjent mandag 13. januar.Delfinale Midt-Norge 25. januar: Artistene gjøres kjent mandag 20. januar.Delfinale Vest-Norge 1. februar: Artistene gjøres kjent mandag 27. januar.Delfinale Nord-Norge 8. februar: Artistene gjøres kjent mandag 3. februar.