- Vi skal gjøre Trondheim til en gaminghovedstad

Saken oppdateres.

Mandag klokken 20.00 er det duket for trondheimslaget Team Midgards første 1. divisjonskamp i Telialigaen mot laget Celestial gaming.

Kampen sendes direkte på Adressa.no. Direktesendingen starter klokken 19.15.

Counter Strike: Global Offensive Counter Strike er et førsteperson skytespill der to lag kjemper mot hverandre.

Lagene er delt opp i en gruppe med terrorister, og en antiterror-gruppe.

Lagene spiller flere runder, der man har oppgaver lagene må fullføre. Laget som klarer å fullføre oppgaven, eller likviderer alle på det andre laget, vinner runden.

Laget som har vunnet flest runder, har vunnet kampen.

Counter Strike ble første gang lansert i 1999. Counter Strike Global Offensive ble lansert i 2012.

I tillegg er det arrangement på Work-Work i Munkegata fra klokken 20.00 med kampen på storskjerm og servering. Vinnerlaget får to poeng, som er starten på reisen til sluttspillet i Oslo, der vinnerlaget blir Norgesmestre og vinner 70 000 kroner.

Vil til sluttspillet

Det kortsiktige målet til Team Midgard er å komme helt til sluttspillet i Oslo, det langsiktige målet er å bli større en Rosenborg er i Trondheim

- Vi vil at Trondheim skal bli Norges gaminghovedstad. For å oppnå det skal vi vise hva vi er gode for på mandag og holde arrangementer som boot camp, sier Hole.

Er ikke nervøse

Hole forteller at guttene ikke er nervøse for kampen på mandag.

- Selv om vi ikke er stressa for mandagen, tror vi ikke at vi skal vinne overlegent. Jeg tror det blir en jevn kamp mellom to gode lag, sier han.

Laget Midgard skal spille mot, har ifølge Hole spilt sammen lenger enn Midgard. Team Midgard har spilt sammen i noen uker, men alle medlemmene har spilt på høyt nivå på andre lag.

- Det er begrenset hvor mye bedre man kan være når man har trent så mye, så det er samarbeid og taktikk som kommer til å være avgjørende. Ferdighetene til guttene er nok på cirka samme nivå, forklarer han.

Even Holan (17) skrev kontrakt med Team Midgard tidligere i januar. Han ser frem til mandag.

- Jeg gleder meg utrolig mye og er takknemlig for at jeg får se hvor mye dette betyr for ungdommen, sier han.

- E-sport fortjener mer respekt

Det vanlige er å ha fem stykker på et lag i CS:GO. Team Midgard har seks medlemmer.

- Hvis en trenger en pause, eller begynner å spille dårlig, har vi et medlem klar på benken, forteller Hole.

Han legger til at samarbeidet er så god mellom spillerne at å bytte inn en spiller med en annen går helt sømløst.

- De lærer mye om å samarbeide, og det kan jo være de skal samarbeide med noen senere i livet og, sier Hole lurt. Han synes enda Norge har ei vei å gå når det kommer til å respektere e-sport på lik linje med andre idretter.

- Norske foreldre står i storm for å være med på hver bidige fotball -og håndballkamp. Men når barnet deres spiller, så truer de med å kutte strømmen. Mitt tips til foreldre som har barn som spiller, er å ta med en stol og sett deg ned og se på hva de gjør. Bli kjent med spillet og det samfunnet av mennesker som er med. Kanskje prøv å spill det selv til og med.