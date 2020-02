Philip (23) har ennå ikke truffet alle lagkameratene. Men han tror trondheimslaget kan vinne

Slutt for «The Crown» etter femte sesong

Rundt 500 musikere har vært i sving på byens klubbscener, og et begeistret publikum har fulgt i deres fotspor

Saken oppdateres.

Mandag kveld spiller han og Team Midgard sin andre kamp i den øverste divisjonen i Telialigaen. De møter Oslo Lions i kampen, som utkjempes i spillet Counter Strike: Global Offensive (CS:GO)

- Da Team Midgard tok kontakt, hadde jeg hatt noen måneders pause fra spillingen. Jeg startet med spillingen igjen en uke før seriestart, forteller Philip Løseth til Adresseavisen.

Team Midgards kamp sendes direkte på adressa.no fra klokken 20.00.

LES OGSÅ: Mor til Simen: - Vi kunne ha en evig kamp om tidsbruken. Nå oppdager jeg stadig flere positive sider med gamingen

20 timer trening hver uke

Mandag spilte Team Midgard sin første kamp i den øverste divisjonen i Telialigaen. Det endte med uavgjort. Lagene spiller to kart i hver kamp, og mens trondheimslaget tapte det første kartet, tok de seieren i det andre.

Laget er det ferskeste av alle i toppdivisjonen, og fikk bekreftelsen på at de hadde plassen i ligaen kort tid før de skulle ut i første kamp. Derfor ble det heller ikke lang tid å forberede seg for Løseth og de fem lagkompisene.

- Fordelen vår er at vi alle har spilt mye CS:GO tidligere. Det gjør ting lettere. Selv om jeg hadde noen måneder uten gaming før jeg ble spurt om å være lagkaptein, har jeg spilt mye før det. I de tidligere lagene jeg har spilt for trente jeg fem dager i uka, forteller han.

Ei treningsøkt kan vare opptil fire timer, noe som betyr at treningsmengden har ligget på rundt 20 timer i uka, før han tok en pause i høst. Tidligere har han også vunnet den øverste divisjonen i Norge, som da het Telenorligaen. Det var i 2017, da han spilte for laget Nordic Warthogs.

- Er det slik som med annen idrett, at man noen ganger er i form, mens man andre ganger er langt unna formen?

- Ja, det er veldig sånn. Noen ganger har man dagen, og da klarer alt på egen hånd. Andre dager fungerer ingenting. Jeg tror alle spillere har vært gjennom dette. Det er et ganske mekanisk spill, som krever mye presisjon og konsentrasjon, sier Løseth.

KOMMENTAR: Foreldre kan vinne på å bli mindre sure på ungdommene sine som spiller dataspill.

Jobber på flyplass

Etter at han kom inn i Team Midgard, har det ikke blitt tid til å trene like mye som tidligere. Dette er delvis grunnet at både han og flere av de andre på laget har fast jobb ved siden av. Det er få lag i Telialigaen som lønner spillerne.

Løseth er bergenser og bor i hjembyen. Han jobber til daglig som gate manager på flyplassen Flesland. Det passer ham ganske bra.

- Jeg har en jobb som går greit sammen med gaming. Jeg får mange tidligvakter, og de legger litt til rette. Det betyr at jeg har god tid til å spille på ettermiddagene og kveldene, forteller han.

Sitter ikke sammen

Fortsatt har ikke alle lagmedlemmene på Team Midgard møtt hverandre. Når de spiller, sitter de på hver sin kant av landet, og kommuniserer over headset.

- Hvordan er det å styre et lag der du ikke har møtt alle du spiller med?

- Det går egentlig greit. Noen av dem har jeg møtt gjennom at jeg har spilt med dem eller mot dem tidligere. Men det er en gjeng som er ganske erfarne, og da går det greit. Samtidig må vi bygge opp en grunnmur, og det tar tid.

- Hva vil det si at dere må bygge opp en grunnmur?

- Vi må finne ut av hvilke kart vi skal satse på og hvordan de forskjellige rollene i laget skal være. Hvem går først inn i området, hvem er sniper og så videre. Og så må vi ha et utgangspunkt vi jobber ut fra på alle kartene, det er det vi setter opp i starten. I tillegg skal jeg koordinere fem personer som in game leader. Det må sitte.

Laget har første samling i slutten av februar. Da kommer alle opp til Trondheim.

- Hvordan går kommunikasjonen når dere spiller, er det rolige ordvekslinger?

- Med denne gjengen er det veldig behagelig. Jeg ble litt sjokkert, faktisk. Jeg har vært vant til å be folk om å holde kjeft, rett og slett, fordi jeg må få sagt hva vi skal gjøre. Men lagkompisene mine nå er mer erfarne, de vet at når vi starter, må jeg begynne å snakke. Jeg tar en prat før hver runde, om hvilken plan vi skal kjøre, og om detaljer vi må huske på hele tiden. Får jeg ikke dette på plass i løpet av de 15 sekundene vi har til rådighet mellom hver runde, blir det dumt å måtte snakke i de stressende situasjonene som oppstår underveis.

Tror på seier

De som spiller på Team Midgard er Jørgen André «PhoRZE» Pettersen, Håvard «JolietoG» Kristengård, Andreas «Bakken» Bakken, Kristian «KORN» Hokland og Even «HOland» Holand, i tillegg til Philip «Philip» Løseth.

Før kveldens kamp er Jørgen Pettersen og Even Holand utilgjengelige på grunn av sykdom, derfor kommer Anders «DKOP» Rasmussen inn som femtemann på laget.

Til tross for at de er det yngste laget som er med i ligaen, har Løseth tro på seier i kveld.

- De vi møter, bør vi kunne slå to null. Det er et litt ferskt lag på dette toppnivået. De kom opp i toppdivisjonen i forrige sesong, sier Løseth.

Team Midgard ligger på en delt femteplass i serien etter første kamp. De fikk ett poeng for uavgjort, og har to poeng opp til serielederne. Det er totalt ti lag i serien.

HER KAN DU LESE REFERATET FRA LAGETS FØRSTE KAMP